Un organisme pour les proches aidants en oncologie

Chantal Tardif et Catherine Jodoin, qui sont à l'origine de l'idée, veulent briser les tabous. Comme proches aidantes, leurs vies respectives n'ont rien eu de facile.

C'est en 2015 que le conjoint de Chantal apprenait qu’il était atteint d’un cancer incurable. J'ai été obligée de lâcher ma job parce que mon chum a été hospitalisé quatre fois en deux ans, à raison de trois mois à chaque fois, donc je ne pouvais pas travailler, m'occuper de ma fille et aller à l'hôpital à Montréal. C'était impossible pour moi.

Sept ans plus tard, ce dernier est en rémission. Chantal Tardif est toujours proche aidante. Quant à Catherine Jodoin, elle a accompagné son conjoint atteint d’un cancer durant deux ans. On se retrouve à devoir être assez solides pour gérer tous ces rôles-là et offrir le soutien dont la personne a besoin.

Au chevet de leurs conjoints tous les jours, elles ont dû se battre quotidiennement pour que leur travail soit reconnu.

« Peut-être que le proche aidé n'est pas une personne âgée, mais elle a quand même besoin de reconnaissance. Peu importe la maladie, que ce soit une maladie temporaire ou permanente, le travail au quotidien reste quand même le même avec des défis différents. La reconnaissance, je pense que c'est le premier point pour avancer. » — Une citation de Catherine Jodoin

À cela s'ajoute un autre ennemi, l'argent qui sait bien se cacher lorsque l’on est proche aidant.

« À un moment donné, j'ai dit à mon chum : "Là, ça suffit, j'ai de la misère à respirer. Je prends des gorgées d'eau tous les jours. Je ne suis plus capable." On a été obligés de faire faillite. On ne peut plus s'acheter une maison. On ne peut pas s'acheter de voiture, on ne peut pas avoir de carte de crédit. Tout ça, ce n'est pas à cause d'une mauvaise gestion, c'est à cause d'un cancer. » — Une citation de Chantal Tardif

Une complicité à l'épreuve des défis

Ce n'est que tout récemment que Chantal a rencontré Catherine. Armées de détermination, mais surtout d'un brin de folie, elles ont créé un organisme pour faciliter la vie de leurs camarades de l'ombre : l'Organisme de soutien aux proches aidants en oncologie du Québec.

On se parle tous les jours. On commence la journée ensemble, on finit la journée ensemble, puis on a plein de beaux projets , explique Chantal.

On se dit souvent qu'on est comme un petit couple d'affaires. On a connecté au jour un, puis j'attends qu’elle divorce de son mari pour prendre la place , répond Catherine qui éclate de rire avec son amie.

Leur mission première est de débusquer le bonheur. Nous, ce que l'on veut, c'est de venir générer un petit sourire de temps en temps pour que le proche aidant puisse avoir un peu d'énergie, puis continuer à faire son rôle , mentionne Chantal.

Leur défi est de financer ces services de partage et d'accompagnement qu'elles veulent offrir.

Pour l'instant, ce qu'on a à offrir, c'est nous deux , mentionne Catherine. Du bénévolat après notre job la fin de semaine, les soirs, on a une tâche de plus encore sur les épaules. On aime pas mal ça, je pense , répond Chantal en riant.

Déjà, elles ont apostrophé le premier ministre du Québec, François Legault et des ministres. En attendant une aide concrète, Catherine et Chantal ne perdent pas de temps: des activités se mettent déjà en branle.

D'après le reportage de Pierrick Pichette