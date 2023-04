Bien qu'il ait été construit en 1963, au chantier naval Davie, le capitaine du navire, Alexandre de Lasalle, estime qu'il est toujours en bon état.

Le navire est en excellent état. On vient de terminer notre arrêt technique, cet hiver. On a fait des travaux d'entretien puis on a une inspection annuelle à passer qu'on a passé haut la main. Il n'y avait aucun problème avec le navire. On respecte les mêmes standards qu'un navire moderne , explique-t-il.

Le capitaine du Trans St-Laurent, Alexandre de Lasalle Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Avec un bateau plus âgé, on le connaît bien. Les systèmes sont simples, faciles à réparer. […] Le bateau peut être bon longtemps. Il n'y a pas de fin. Un bateau, on peut changer de l'acier. Il y a des bateaux qui ont 100 ans qui naviguent encore , ajoute le capitaine du Trans-St-Laurent.

Alexandre de Lasalle espère connaître une aussi bonne saison que l'an dernier, alors que l'achalandage était similaire à celui d'avant la pandémie.

Plus de 70 000 véhicules et près de 145 000 passagers l'ont emprunté.

Plusieurs questions quant à l'avenir de la traverse entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon restent toutefois en suspens.

La Société des traversiers du Québec doit toujours statuer à savoir si le port d'attache bas-laurentien du Trans-St-Laurent sera déplacé à Cacouna, en raison de l'accumulation récurrente de sédiments dans le port de Rivière-du-Loup.

Avec les informations de Marie-Christine Rioux