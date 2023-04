Pannes de courant : des fraudeurs en chasse

Vous êtes plongé dans le noir depuis cinq jours. Votre vie mise sur pause, vous n'avez qu'une idée en tête : ravoir du courant et retrouver un semblant de normalité.

Votre téléphone s'illumine. C'est un message texte d'Hydro-Québec, qui vous promet de vous dédommager pour les jours difficiles que vous venez d'endurer. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien et de remplir un court questionnaire.

Le stratagème semble simplissime, voire grossier, mais des spécialistes préviennent qu'il suffit d'un moment d'inattention ou de vulnérabilité pour que des fraudeurs parviennent à mettre la main sur vos données personnelles ou encore sur vos économies.

Arnaque au volume

Sur les réseaux sociaux, des dizaines de personnes signalent avoir reçu des textos de la part de la société d'État leur demandant des renseignements personnels en échange d'un remboursement. C'est que le moment est opportun [pour les fraudeurs] , croit l'experte en cybersécurité Sylvie Guérin.

« Les gens sont vulnérables et, souvent, quand on est vulnérable, on croit à des choses même si elles ne semblent pas vraies. » — Une citation de Sylvie Guérin, experte en cybersécurité et vice-présidente chez EVA Technologie

Dans la situation présente, certaines familles en auraient peut-être besoin [de ce remboursement], alors elles vont cliquer sur le lien , ajoute Mme Guérin.

Hydro-Québec met ses usagers en garde contre ce genre de message texte, utilisé par des fraudeurs pour dérober des données personnelles ou de l'argent. Photo : Radio-Canada

Des arnaques du genre sont faciles à mettre au point, croit-elle. C'est facile de dire : "Bon, le 514, c'est dans la région où il y a eu les pannes électriques." On prend les trois premiers chiffres de notre numéro de téléphone et on a 10 000 possibilités pour essayer d'envoyer des textos.

Sylvie Guérin estime ainsi que tous les gens qui ont un numéro dans le 514 l'ont probablement reçu .

La fraude est ensuite une simple question de volume. Sur des milliers de textos envoyés, les cybercriminels n'ont besoin que de quelques personnes qui mordent à l'hameçon pour que l'affaire soit rentable.

Même si c'est 1 % ou 2 %, c'est potentiellement beaucoup d'argent , avance Mme Guérin.

Questionnés à ce sujet, ni la Sûreté du Québec ni le Service de police de la Ville de Montréal n'ont dit avoir recensé de plainte au sujet de ces tentatives d'hameçonnage.

Tout le monde est vulnérable

Sarine Bedrossian travaille pour la firme Cy-Clic, qui offre des formations en prévention de la fraude en ligne. Selon elle, on aurait tort de croire que de tels stratagèmes ne fonctionnent qu'auprès de personnes peu familiarisées avec les technologies numériques.

Ce que les fraudeurs vont faire, c'est exploiter les émotions , avance-t-elle, rappelant que les cybercriminels vont s'adapter au marché pour tenter de faire le plus de victimes possible.

« Les fraudeurs sont des entrepreneurs, au final. C'est une possibilité en or pour eux. » — Une citation de Sarine Bedrossian, employée chez Cy-Clic

Ça peut être les parents. Ça peut être des jeunes, des personnes âgées. Ça peut même être des enfants, qui ne savent pas, qui reçoivent un texto, puis qui ne comprennent pas, parce que les jeunes ont maintenant tous un téléphone.

En fait, tout le monde est vulnérable , conclut-elle.

La sensibilisation, encore et toujours

Il demeure difficile d'enrayer ce genre de fraude à la source, croient les expertes interrogées par Radio-Canada.

D'abord parce que les cybercriminels sont parfois localisés à l'étranger, rappelle Sarine Bedrossian. Ensuite parce que le stratagème ratisse tellement large qu'il paraît illusoire de l'endiguer.

Il faudrait que toutes les compagnies de téléphonie cellulaire se parlent entre elles pour en arriver à un consensus. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de mises à jour dans les appareils. Je ne crois pas qu'on va trouver une solution , affirme Mme Guérin.

La prévention et la sensibilisation restent alors les clefs pour contrer ce genre de fraude.

Faites des captures d'écran [des textos], conseille Mme Bedrossian. Envoyez-les à vos proches pour les prévenir. Ensuite, supprimez le message et bloquez le numéro.

Elle ajoute que les gens qui s'estiment la cible d'une arnaque potentielle peuvent contacter le Centre antifraude du Canada pour l'en aviser.

Avec des informations de Gabrielle Proulx