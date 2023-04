Mois de l’autisme : Mathieu Caron bien inclus dans son milieu de travail

« Un latté pour Mathieu Caron, dit ce dernier en préparant un café. Tu peux répondre "Mathieu" tout court parce que je suis une personne normale. » Mathieu Caron vit avec le trouble du spectre de l'autisme (TSA) et le syndrome de Gilles de la Tourette. Malgré sa différence, il s'est trouvé un emploi chez Géogène Micro-torréfacteur qui a choisi d'appuyer la cause de l'inclusion au travail.

Je nettoie les toilettes tous les jours. Tu sais, un concierge, c'est utile dans la vie. Depuis deux ans, il apprend à faire plusieurs autres tâches. Je vais emballer le café, je vais le peser. Je vais aussi étiqueter les sacs.

« Mathieu, c'est la joie incarnée. C'est un gars super mobilisé qui est très volontaire, disponible, qui est très ponctuel, voire trop ponctuel. On n'en a parlé justement : "Tu sais Mathieu, 15 minutes avant le shift, c'est assez." (rires) » — Une citation de Samuel Lessard-Beaupré, copropriétaire du Géogène Micro-torréfacteur de Sherbrooke

Samuel Lessard-Beaupré s'est adapté à son fidèle employé. Avec lui, il faut être clair et cohérent. Il faut vraiment être au diapason par rapport à ce qu'on lui donne comme consignes, explique le copropriétaire. Honnêtement, c'est pas mal ça pour vrai. C'est de l'énergie. C'est de l'accompagnement, mais au net, moi souvent, j'y vais avec la comptabilité du cœur, c'est positif.

Mathieu Caron et Samuel Lessard-Beaupré ont une belle complicité. Photo : Radio-Canada

Chaque jour, Mathieu veut démontrer qu'en dépit de son TSA , il est capable de bien faire les choses. Ça me rend fier de nettoyer les comptoirs. Ça me rend fier aussi de passer l'aspirateur, ça me rend fier de faire le ménage, ça me rend fier de tout ce que j'ai. Ça me rend fier de moi , mentionne Mathieu.

Chez Géogène Micro-torréfacteur, tout est parfait pour lui. L'atmosphère de travail s'est améliorée depuis son arrivée. Sa présence est un véritable plus.

« Il y a seulement 10 % des adultes qui sont sur le spectre de l'autisme qui travaillent, même s'ils sont disponibles et disposés parce qu'on ne leur donne pas la chance de travailler. Ça fait qu'on ne pense pas d'emblée d'aller vers ces ressources humaines là et dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, on s'entend qu'il faut la considérer cette option-là. » — Une citation de Samuel Lessard-Beaupré, copropriétaire du Géogène Micro-torréfacteur de Sherbrooke

N'hésitez vraiment pas à les engager pour donner la chance à ces gens parce que nous avons tous besoin d'avoir quelque chose de gratifiant dans la vie , encourage Mathieu.

D’après le reportage de Jean Arel