Pâques : un mélange d’anciennes et de nouvelles traditions

Chaque année, Martin Tremblay et sa famille récoltent cette eau qui aurait certaines vertus aux abords du fjord du Saguenay. Comme le veut la tradition, ils se réveillent avant le lever du soleil pour cette cueillette annuelle.

On a une belle source où on va boire notre eau au lever du soleil. Nos parents nous amenaient à l'eau de Pâques le matin. On perpétue cette tradition avec nos enfants , raconte-t-il.

Les Tremblay ont ajouté leur couleur à l'activité familiale. Ils portent les chapeaux et les accessoires de la matriarche. Les filles de Martin Tremblay apprécient cet ajout qui rend le réveil à 5 h 30 encore plus facile. Une fois l'eau aux supposées propriétés recueillie, la famille fait une sieste avant de se retrouver au brunch de Pâques.

Il ne s’agit pas du seul rituel précieux aux yeux des membres de la famille Tremblay.

On a plusieurs traditions. Il y a l'eau de source, mais il y a aussi l'écorce de bouleau qu'on met dans notre portefeuille. On a une vie qui roule quand même assez. Donc, je trouve que de garder ces petites traditions-là nous permet de prendre un temps en famille et d'avoir quelque chose en commun , confie Martin Tremblay.

Par ailleurs, les célébrations religieuses associées à Pâques semblent, pour plusieurs personnes, avoir laissé leur place aux rencontres familiale et à la dégustation de chocolat.

Je sais que c'est la résurrection de Jésus, mais, pour nous, c'est plus un congé de quatre jours et un moment pour passer du temps en famille , dit une femme rencontrée à Saguenay.

Un autre citoyen ajouta que la journée de Pâques ne signifie rien de spécial pour lui.

Avec les informations de Béatrice Rooney