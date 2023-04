Québec, destination privilégiée par les touristes pour Pâques

La Ville de Québec fourmille en ce long congé de Pâques, les hôteliers et les restaurateurs font des affaires d'or. « C’est une super fin de semaine pour nous, reconnaît la propriétaire de Casse-Crêpe Breton, Marie-Ève Lacroix. On est occupé en masse », dit-elle tout sourire.

Attablés dans les restaurants de la capitale nationale, les touristes étaient nombreux à choisir Québec pour ce congé pascal.

D’après les plus récents chiffres de l'Association hôtelière de la région de Québec, les hôtels du centre-ville ont particulièrement la cote.

Le directeur général de l’organisation, Alupa Clarke, remarque que plusieurs hôtels ont des taux d’occupation de 95 % et même certains d’entre eux affichent complet .

Alupa Clarke de l'Association hôtelière de la région de Québec. Photo : Radio-Canada

Il y a beaucoup, beaucoup de touristes américains et de l’international. Il y a des gens en provenance de l’Asie également , mentionne aussi Alupa Clarke.

Dans les hôtels situés à Sainte-Foy ou encore à Lévis, l’Association hôtelière de la région de Québec constate que les clients sont des familles québécoises et ontariennes.

Les taux d’occupation varient de 70 à 80 % , précise-t-il.

Privés d’électricité, des Montréalais passent le week-end à Québec

D’après certains hôteliers de la Capitale-Nationale, des Montréalais privés d’électricité ont réservé à la dernière minute pour passer leur fin de semaine à Québec.

Au cours des derniers jours, Alex Kassatly, directeur général de l'auberge Saint-Antoine, située tout près du fleuve Saint-Laurent, dit avoir reçu une quinzaine de réservations de la part de Montréalais désireux de fuir les pannes.

C’est une clientèle qui se disait : "Bon il n’y a pas d’électricité, on va se prendre la fin de semaine pour aller quelque part" et ils ont choisi Québec constate M. Kassatly.

Au petit coin Breton dans le Vieux-Québec, les clients étaient nombreux le matin de Pâques Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

On vient à Québec pour profiter de la belle journée, dit un passant venu de Montréal en faisant référence à la météo. Et de leur électricité et de l’eau chaude à l’hôtel , ajoute-t-il en riant.

Certains en ont profité pour rendre visite à leurs enfants qui étudient à Québec. On repart lundi, mais l’électricité n’est toujours pas revenue chez nous , dit une femme marchant dans le Vieux-Québec, qui a perdu l’électricité depuis l’épisode de verglas.

Cette situation a eu pour effet d'entraîner une légère hausse des réservations chez certains hôteliers de Québec. Photo : Radio-Canada / Israël Tanguay

L’Association hôtelière ne constate toutefois pas un phénomène relié aux pannes de courant dans ses chiffres.

D'après des informations de Magalie Masson et Philippe L'Heureux