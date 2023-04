Le livre White Riot met en lumière l’émeute contre des Asiatiques à Vancouver en 1907

Il y a plus d'un siècle, des émeutiers ont détruit des commerces et des maisons de Canadiens asiatiques à Vancouver. Cette émeute de 1907 a impliqué environ 9000 personnes, pendant deux jours et nuits, selon Canadian Encyclopedia. Un livre, White Riot, vise à examiner cette violence et à donner du contexte à la vague actuelle de préjugés anti-asiatiques.