C'est un début de saison qui s'annonçait prometteur. Déjà, à la mi-mars, on avait des coulées. L'eau était sucrée, ça se passait bien… et il y a eu un refroidissement des températures. On a eu des tempêtes de neige successives qui ont retardé de façon importante la saison des sucres , a expliqué Frédérick Dion dans une entrevue à Radio-Canada Acadie, dimanche.

On arrive dans la deuxième semaine du mois d'avril et les producteurs ont à peine 10, 15, 20 % de leur production normale. Vraiment, il y a un retard important , a souligné le président de l’Association acéricole du Nouveau-Brunswick ( AANB ). Mais la saison n'est pas terminée. Je pense qu'on peut combler ce retard dans les prochains jours.

Le Nouveau-Brunswick est l'un des quatre plus grands producteurs de produits de l'érable au monde, avec le Québec, le Vermont et l'État de New York.

La récolte du sirop d'érable au Nouveau-Brunswick en mars 2021. Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

L’entrepreneur, qui est aussi copropriétaire de l'érablière Les Sirops d'Acadie dans la région Chaleur, rappelle que l’industrie des produits de l’érable est extrêmement dépendante des caprices de la météo.

Il précise que dans la province, le climat des différentes régions signifie que la production se fait à différents moments.

Dans le Sud, on a une saison qui n'est pas terminée, mais qui tire à sa fin. On a produit peut-être 70 % à 80 % de notre production normale. Mais dans le Nord, le retard est flagrant parce que les températures ont été très froides dans les dernières semaines , souligne-t-il. Dans certains cas, on a plus de neige maintenant qu'on en avait quand on a commencé à entailler les érables. C’est tout dire.

Un jeune enfant était impressionné de voir la tire d'érable pour la première fois, le 3 avril 2022 à la cabane à sucre La Causerie, à Sainte-Marie-de-Kent. Photo : Radio-Canada

La température idéale pour les producteurs d’érable, dit Frédérick Dion, est de quelques degrés au-dessus du point de congélation le jour, et quelques degrés en dessous zéro la nuit. La température qu'on aimerait voir tout le temps, ce serait un -5 le soir et la nuit, et un plus 5 le jour. Plus 6, plus 7, maximum .

Quand on commence à dépasser les 10 degrés, c’est très chaud et c'est plus difficile de conserver l'eau d’érable. Il faut bouillir plus rapidement. Ça demande un peu plus de travail, il faut accélérer les processus , relate-t-il.

Quand ça ne gèle pas le soir , ajoute-t-il, le niveau de sucre va être moins concentré, donc ça va prendre plus d'eau pour produire la même quantité de sirop

Frédérick Dion, président de l’Association acéricole du Nouveau-Brunswick, en février 2020. Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

C'est la nature et on s'y fait, on s'ajuste , dit Frédérick Dion. L'industrie se porte bien , indique le président de l’association acéricole, et a bien rebondi après une année très, très difficile en 2018 avec une météo peu coopérative . Bien au fait de ces cycles, les acériculteurs, dit-il, savent se rabattre sur les bonnes années pour surmonter les saisons moins favorables.

Dans les prochains jours, avec les températures qu'on nous annonce, ça va être très intense dans les érablières. Il y a des hommes et des femmes qui vont travailler de longues heures , a prédit Frédérick Dion, dimanche.

On garde espoir. Ça ne veut pas dire que ça va être une saison catastrophique, pas du tout , conclut-il.

D’après le reportage de Frédéric Cammarano