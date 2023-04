Malgré une météo peu clémente, la saison de ski est signe de réussite dans l’Est

Les conditions hivernales changeantes n'auront pas eu raison du bon déroulement de la saison de ski des diverses stations de l'Est-du-Québec. À l'approche des dernières journées d'opération, le Mont-Castor et le Parc du Mont-Comi dressent des bilans positifs en termes d'achalandage et de ventes.

Depuis l'ouverture de la station le 14 janvier, le Mont-Castor de Matane a accueilli bon nombre de skieurs. Au total, 600 membres ont dévalé les pentes de la montagne cet hiver.

« On a eu une très belle saison. » — Une citation de Annie Joncas, directrice marketing et restauration à la Corporation de gestion récréotouristique de Matane

Annie Joncas dresse un bilan positif de la saison de ski 2022-2023. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Il y a eu beaucoup d'abonnements, de très belles fins de semaine, beaucoup d’achalandage à la billetterie et de bons chiffres de vente , poursuit Mme Joncas.

Elle mentionne que la majorité de la clientèle demeure locale, même si quelques visiteurs ont fréquenté le Mont-Castor dernièrement.

Pendant Noël, la relâche et la fin de semaine de Pâques, on a beaucoup de gens de l’extérieur, mais autrement c’est très local , indique Annie Joncas.

La météo qui joue les trouble-fêtes

Si l'an dernier, la saison de ski des différentes stations de l'Est-du-Québec a été marquée par une abondance de neige, ce ne fut pas tout à fait le cas cette année.

Le lancement de la saison de ski au Mont-Castor a été retardé par les conditions météorologiques.

« C’est de plus en plus dur pour nous avec le réchauffement climatique. Ouvrir le 14 janvier, c’est tard pour une station de ski! » — Une citation de Annie Joncas, directrice marketing et restauration à la Corporation de gestion récréotouristique de Matane

La saison de ski achève au Mont-Castor. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Le Parc du Mont-Comi, qui a donné son coup d'envoi le 26 novembre dernier à l'occasion de sa 50e saison, a été servi en termes de précipitations.

« On est chanceux parce qu’on a toujours eu un peu de neige, pas de grosses tempêtes, mais juste assez de neige. » — Une citation de Denis Roussel, directeur général du Parc du Mont-Comi

Denis Roussel estime qu'il s'agit d'une excellente saison de ski. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

M. Roussel se réjouit également de la hausse d'abonnements comptabilisée cette saison.

Ça fait quatre ans qu’on dépasse toujours le nombre [d'abonnements] d’année en année. Ce sont des années extraordinaires, on ne peut pas demander mieux! , lance-t-il.

Une saison de ski qui tire à sa fin

La fermeture du Parc du Mont-Comi devrait être officialisée d'ici la fin du mois d'avril. De son côté, la saison de ski au Mont-Castor se clôturera le 16 avril prochain.

D’habitude, on est ouvert le mercredi et le vendredi, mais cette semaine on va fermer parce qu’avec les températures douces, ça va être impossible de damer la montagne. On va donner une dernière fin de semaine à nos clients les 15 et 16 avril , affirme Annie Joncas.

Le Mont-Castor a ouvert ses portes en 1947. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Au cours des prochains mois, les travaux d'amélioration du chalet du Mont-Castor seront terminés, puis l'équipe entreprendra la construction d'une cabane près de la première remontée mécanique.

Avec les informations de Marguerite Morin