Des membres de la PN Dakota Tipi créent un programme de soutien face aux dépendances

Des membres de la Première Nation Dakota Tipi, au Manitoba, ont créé un programme de soutien face aux dépendances adapté à la culture autochtone. Ils se sont notamment basés sur leurs expériences personnelles et leur rétablissement.

Un des fondateurs du programme, Jonathan Pashe, vit depuis 20 ans dans la communauté dakota située près de Portage la Prairie et a affronté une dépendance à l'alcool et aux drogues pendant 15 ans.

Il espère que Warriors in Recovery évitera à d'autres d'avoir à affronter ces obstacles. Ça a touché mon travail, mon domicile et ma vie familiale de façon importante. J'ai perdu des emplois et j'ai été écarté de certains événements familiaux , confie-t-il.

Il est en rétablissement depuis 2021 et milite désormais pour le soutien des personnes vivant avec des dépendances. Ça me tient à cœur.

Une membre de l'équipe de Warriors in Recovery, Sierra Myran, a elle aussi composé avec des problèmes de dépendance. Nous voulions faire quelque chose pour aider notre communauté, tout en suivant nos traditions , dit-elle.

Grâce au programme, elle veut également éviter que d'autres ne doivent affronter les mêmes défis qu'elle. Je ne consommais pas pour le plaisir, je voulais mourir.

La première rencontre dans le cadre de Warriors in Recovery a eu lieu en mars. Les intervenants offrent aux participants une approche en 12 étapes, comme celles adoptées par Alcooliques anonymes et Narcotiques anonymes, mais adaptée à la culture autochtone.

Ces étapes se basent sur des valeurs et des principes traditionnels, comme le respect, l'amour et le courage, entre autres. Nous pensons que c'est une des meilleures façons de faire , soutient Jonathan Pashe.

Des participants à une rencontre de Warriors in Recovery prennent part à une activité de groupe. Photo : Gracieuseté : Warriors in Recovery

Warriors in Recovery offre aussi aux participants de se joindre aux rencontres via Zoom, notamment. Certains se sont branchés depuis l'Ontario, la Colombie-Britannique et le nord du Manitoba.

C'est vers ce dernier secteur que l'équipe du programme tente d'étendre ses activités. J'ai parlé à des gens intéressés à Norway House et à Le Pas , explique Jonathan Pashe.

Son équipe veut également recevoir des formations supplémentaires en dépendances, en prévention du suicide et en gestion des opioïdes d'ici le mois de mai. Une marche pour le bien-être dans la communauté Dakota Tipi à la même période.

Avec les informations de Ethan Butterfield