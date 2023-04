Qui est le plus jeune archevêque du Canada à la tête du plus grand archidiocèse?

Le nouvel archevêque de Toronto, Mgr Frank Leo, célébrait dimanche sa première messe de Pâques depuis son installation le 25 mars dans la Ville Reine. Un moment propice, explique-t-il, pour rencontrer les personnes engagées dans l’Église et pour découvrir la vitalité du plus grand archidiocèse catholique du Canada.

L’ancien évêque auxiliaire de Montréal ne s’attendait pas à être nommé par le pape à Toronto, un des archidiocèses les plus diversifiés du monde. J'étais très surpris parce que ça ne faisait pas très longtemps que j’étais consacré évêque , confie le pasteur de 51 ans.

Cependant, notre vie est une vie de service , ajoute le prélat qui promet de faire de son mieux à la tête de l’Église de Toronto.

Le pape François a nommé Mgr Frank Leo à la tête de l'archidiocèse de Toronto en février dernier. Le nouvel archevêque est entré en poste le 25 mars. Photo : site web archidiocèse de Montréal

« J’ai accepté de servir cette portion du peuple de Dieu qui m'est confiée et je le fais avec tout mon cœur. » — Une citation de Mgr Frank Leo, archevêque de Toronto

Depuis son arrivée dans la Ville Reine, Mgr Frank Leo, natif de Montréal et fils d’immigrants italiens, a constaté la grandeur et la vitalité de Toronto en termes de paroisses, de communautés religieuses, d’écoles, de ministères, de services sociaux, d'hôpitaux et autres institutions où l’Église est engagée.

Quelles priorités?

Avant d’identifier ses priorités pastorales, le nouvel archevêque dit vouloir consulter ses collaborateurs et se mettre à l’écoute , afin de voir ce qui se fait déjà, et connaître les priorités déjà mises en place par son prédécesseur. Il s'agira ensuite de voir ce qui fonctionne, ce qui est vivifiant, ce qui donne vie, ce qui devrait être changé ou modifié .

« Avant de me lancer dans mes priorités, je pense qu’il est plus prudent et sage d’être à l'écoute, de comprendre d’abord. » — Une citation de Mgr Frank Leo, archevêque de Toronto

L'archevêque de Toronto admet cependant qu’il y a des dossiers incontournables . Il cite en exemple les paroisses qui sont essentielles et qu’il faut rendre plus vivifiantes, porteuses de vie, et signifiantes au milieu des quartiers .

Il appelle aussi de ses vœux une plus grande attention aux périphéries existentielles et culturelles , en favorisant notamment l’entraide pour les malades et les plus démunis, ainsi que la formation et l'accompagnement des jeunes qui sont notre présent et notre futur .

L’homme de Dieu dit voir son ministère comme un mariage qui l’unit à l’Église. C’est un défi de pouvoir aimer ce diocèse comme un époux, comme un papa aime sa famille et sa femme, et donc se donner, se sacrifier .

« Je veux me donner pour connaître ma famille et la servir de tout mon cœur toute ma vie, voilà mon bonheur. » — Une citation de Mgr Frank Leo, archevêque de Toronto

Mgr Franck Leo succède au cardinal Thomas Collins à la tête de l'archidiocèse de Toronto. Photo : site web archidiocèse de Montréal

Une expérience internationale

Pendant une partie de son ministère, le prélat a œuvré au sein du service diplomatique du Saint-Siège. Une fonction qui l'a conduit a occupé des postes à travers le monde de 2006 à 2012, notamment à Hong Kong, en Thaïlande et en Australie.

Le diplomate ecclésiastique, qui parle couramment le français, l’anglais, l'espagnol et l’italien, est un don pour la Ville Reine, multiculturelle et diversifiée, témoigne le père Thomas Rosica, fondateur et ancien directeur de la télévision catholique Sel et Lumière à Toronto.

« Toronto est le plus grand archidiocèse du Canada et aussi une des villes les plus internationales du monde, et quand on a un évêque qui a une expérience du monde, des différentes cultures, ça aide énormément pour la transmission de la foi et pour l'administration de l’Église. » — Une citation de Père Thomas Rosica, fondateur de la télévision Sel et Lumière

Mgr Frank Leo, âgé de 51 ans, est le plus jeune archevêque catholique de rite latin au Canada. Photo : Radio-Canada

Le père Rosica, qui a travaillé avec Mgr Leo lorsque celui-ci était Secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques du Canada, de 2015 à 2021, se réjouit de la nomination de son confrère avec qui il entretenait une bonne collaboration et une communication régulière .

Le père Rosica ajoute, en citant le pape, qu’ un pasteur doit avoir l'odeur de ses brebis , en passant du temps avec elles.

« Mgr Leo à l'odeur des brebis. Il connaît bien les personnes. C’est un homme très humain, très personnel, un homme simple et très intelligent. Avec toutes ces qualités, je crois qu'on a la chance de l'avoir avec nous. » — Une citation de Père Thomas Rosica, fondateur de la télévision Sel et Lumière

Un leader qui n'a pas la réponse avant d’écouter

Du côté de Montréal, Alessandra Santopadre, adjointe au bureau des communautés culturelles et rituelles de l'archidiocèse, a aussi travaillé avec Mgr Leo en lien avec la mobilité humaine, et les demandeurs d’asile notamment.

Avec lui, raconte-t-elle, on pouvait bien s’exprimer et on était sûr que de l’autre côté il y avait quelqu'un qui était sensible à la cause des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile. On a toujours eu de belles discussions, de beaux partages, de bons soutiens de sa part, et de bons conseils aussi.

Mgr Frank Leo et Alessandra Santopadre ont travaillé ensemble à l'archidiocèse de Montréal. Photo : Alessandra Santopadre

Mme Santopadre décrit Mgr Leo comme une personne souriante, très accessible, très humaine, très attentive à écouter vraiment la personne qu’il a devant ses yeux. Il n'a pas la réponse avant d’écouter , poursuit-elle.

« Lui est un archevêque, il a ses responsabilités dans le diocèse, mais quand on s'approche de lui, on n'a pas peur d'enlever le filtre et de dire les choses avec le cœur. » — Une citation de Alessandra Santopadre, Archidiocèse de Montréal

Alessandra Santopadre ajoute que Mgr Leo est un leader qui a le sens des responsabilités et qui est très clair dans ses propositions, capable de gérer les conflits, de gérer les situations, sans enlever les responsabilités aux personnes qu’il a devant lui .

On sait que quand on s’adresse à lui, il y a des prises de position, des réponses claires devant les problèmes, et ça aide beaucoup, quand on travaille avec lui, d'avoir une ligne directrice.

Mgr Frank Leo célébrait la messe de Pâques dimanche dans la cathédrale St Michael de Toronto. Photo : Archidiocèse de Toronto

Un futur cardinal?

Traditionnellement l’archidiocèse de Toronto est un siège cardinalice, ce qui signifie que celui qui en prend la tête est élevé au rang de cardinal, un poste qui permet de participer à l’élection du souverain pontife en cas de conclave.

Mais le pape François est connu pour bousculer certaines traditions. Le Saint-Père est très libre et nous voyons qu'il a nommé des cardinaux un peu partout dans le monde où traditionnellement il n’y a pas de siège cardinalice , rappelle Mgr Frank Leo qui préfère se concentrer sur ses responsabilités à Toronto.

Devenir cardinal, ce n’est pas une chose qu'on cherche ou qu'on pense , assure le nouvel archevêque avant de conclure :