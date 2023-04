Soins pour aînés : certains jugent qu’il était temps de mettre fin au masque obligatoire

La représentante des aînés de la Colombie-Britannique et l'Association des fournisseurs de soins de la province sont unanimes : le gouvernement provincial a bien fait de mettre fin aux masques obligatoires dans les centres de soins de longue durée. Toutefois, d’autres acteurs du milieu de la santé critiquent la décision et craignent plus d’infections.

La médecin hygiéniste en chef, Bonnie Henry, a communiqué le changement de règlement jeudi et a annoncé la fin de l’obligation du port du masque dans les établissements de santé.

Aussi, les visiteurs des centres de soins de longue durée n’ont plus besoin de présenter un test rapide ni une preuve de vaccination.

Isobel Mackenzie, la représentante des aînés, affirme que le moment est venu pour un retour à la normale , étant donné que le taux de mortalité de la COVID-19 dans les centres de soins de longue durée a été dépassé par d’autres maladies infectieuses.

« Le taux de létalité est de moins de 3 %. C'est-à-dire que, une fois atteints du virus, moins de 3 % de nos aînés les plus vulnérables en décèdent. C’est moins que le taux pour la pneumonie ou pour plusieurs formes de grippe saisonnière. » — Une citation de Isobel Mackenzie, représentante des aînés de la Colombie-Britannique

Isobel Mackenzie ajoute qu’au plus fort de la pandémie, ce même taux s'élevait à plus de 30 %.

Elle affirme que la priorité pour les personnes âgées, ce sont les moments passés avec leurs proches, et que le masque peut représenter un obstacle important, surtout pour les personnes souffrant de démence, ou de déficience visuelle ou auditive.

Selon la représentante, il faut se rappeler que ces centres de soins sont les seuls chez-soi des résidents, et que le masque obligatoire peut rendre l’environnement plutôt impersonnel et déroutant.

Cela a été terriblement difficile ces dernières années pour les aînés , déplore-t-elle.

La qualité de vie, un enjeu majeur

L'Association des fournisseurs de soins de la Colombie-Britannique abonde dans le même sens. Le directeur général Terry Lake parle d’un tournant dans la pandémie, un moment où les gens peuvent réclamer un sens de normalité.

Il estime que ce changement aidera particulièrement les personnes en centre de soins qui peuvent vivre un déclin cognitif.

Dans nos centres pour aînés, la qualité de vie est souvent sous-estimée et il faut que nous nous concentrions là-dessus, au même titre que la durée de vie. Il faut trouver un équilibre.

Isobel Mackenzie et Terry Lake soutiennent que le masque demeurera nécessaire dans certaines situations, qu’il faut demeurer vigilant, rester à jour avec les vaccins et se préparer pour le retour des maladies respiratoires à l'automne.

La décision ne fait pas l’unanimité

La décision de la Dre Henry attire cependant des critiques. Le chef adjoint du Parti vert de la Colombie-Britannique, Sanjiv Gandhi, se dit profondément déçu parce que le masque était selon lui l’un des derniers moyens de défense pour les personnes les plus vulnérables.

La docteure Lyne Filiatrault, ex-urgentologue à l'Hôpital général de Vancouver et représentante du groupe de professionnels de la santé Protect Our Province BC, affirme que le changement mènera à davantage de transmission parmi les patients et les travailleurs de la santé.

C’est vraiment décevant pour tous les Britanno-Colombiens parce que si vous avez besoin de soins de santé, il y a plus de probabilité que vous soyez infecté et plus d'établissements de soins de longue durée subiront des éclosions , dit-elle.

Avec des informations de Janella Hamilton et de Moira Wyton