Congé pascal : ouvert ou fermé en Mauricie et au Centre-du-Québec?

En cette longue fin de semaine, comportant des jours fériés, voici quels commerces et services sont ouverts ou fermés le dimanche, jour de Pâques, ainsi que le lundi de Pâques.

Dimanche de Pâques

Quelques commerces sont ouverts dimanche, tels que les succursales SAQ et SAQ Express, ou encore les pharmacies et les dépanneurs.

Toutefois, les SAQ Sélection et Dépôt sont fermées, de même que les succursales de la SQDC . Les commerces de détail, les centres commerciaux ainsi que les épiceries le sont également. Les banques et les caisses, les écocentres et les centres de services de la SAAQ sont aussi fermés le jour de Pâques.

Lundi de Pâques

La majorité des succursales de la SAQ seront ouvertes, à l'exception de celles situées dans un centre commercial fermé et qui ne sont pas accessibles de l'extérieur. Les succursales de la SQDC reprendront services. Les épiceries, les dépanneurs, les commerces de détails et les centres commerciaux seront ouverts aussi. Finalement, les pharmacies, les banques et les caisses aussi seront ouvertes.

Les points de service fédéraux et provinciaux seront quant à eux fermés lundi, ce qui inclut Postes Canada, les centres de service de la SAAQ et les écocentres.

Transport en commun

La Société de Transport de Trois-Rivières conserve ses horaires réguliers du dimanche et c’est l’horaire du samedi qui sera en place pour le lundi de Pâques.

À Shawinigan, la Régie de transport en commun de la ville offre l’horaire du dimanche pour le jour de Pâques ainsi que le lundi de Pâques.

D'après les informations d'Éric Langevin