Projet d’aire protégée du lac Kénogami : Québec se ravise de couper

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts est revenu sur sa décision après avoir constaté une vague d'opposition lors des consultations publiques qui se sont conclues le 5 mars. La forêt Cyriac est ainsi retirée de la planification forestière.

L’analyse préliminaire des commentaires reçus à ce jour met en lumière qu’il est peu probable que le ministère prévoit des coupes dans le secteur au sud du lac Kénogami , lit-on dans une communication écrite du ministère des Ressources naturelles et des Forêts transmise à Radio-Canada.

Le ministère des Forêts planifiait de nouvelles coupes forestières d’ici 2028 au sud du lac Kénogami et dans la forêt Cyriac qui abrite des bouleaux jaunes centenaires.

Ce lieu fait partie de l'aire protégée réclamée depuis deux décennies par l'Association pour la protection du lac Kénogami (APLK). Le regroupement se réjouit de la dernière décision du ministère.

C’est certainement de bon augure. On constate à l’APLK qui semble y avoir au ministère une meilleure compréhension, une meilleure écoute de ce que veulent les citoyens dans le dossier. Ça fait plus de 20 ans qu’il y a des efforts qui sont faits à l’APLK pour obtenir un statut officiel à l’aire protégée. Tant et aussi longtemps qu’on n’aura pas obtenu une nomination officielle pour le projet, l’APLK va toujours poursuivre ses efforts , affirme le responsable de ce dossier pour l’association, André Douillard.

André Douillard siège au conseil d’administration de l’Association pour la protection du Lac Kénogami. Il est responsable du dossier de l’aire protégée. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon-Lalancette

Lors des consultations, la Ville de Saguenay et des citoyens avaient réitéré leur opposition aux coupes forestières dans l'aire protégée à l'étude.

La Ville de Saguenay espère que la ministre régionale Andrée Laforest appuiera enfin l'aire protégée.

Personnellement, je pense que madame Laforest c'est la clé pour ce projet-là. À partir du moment où madame Laforest va dire oui, on pense que c'est une bonne idée, j'ai l'impression que ça va débloquer assez rapidement. Maintenant, tant et aussi longtemps qu'elle ne se prononce pas, c'est un projet qui reste en latence. Elle ne s'est jamais prononcée pour ou contre. On n'a pas encore sa position , indique le président de la commission du développement durable et de l'environnement et conseiller municipal Jimmy Bouchard.

Le député caquiste de Jonquière Yannick Gagnon s'est déjà positionné en faveur du projet.

Le conseiller municipal Jimmy Bouchard a fait adopter une résolution par la Ville de Saguenay, en mars 2022, pour empêcher de nouvelles coupes forestières dans l’aire protégée projetée au sud du lac Kénogami. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon-Lalancette

Le ministère de l'Environnement rappelle que Québec s'est engagé à atteindre la cible mondiale de conservation de 30 % de son territoire d'ici 2030. Il assure que les analyses gouvernementales se poursuivent.

La section québécoise de la Société pour la Nature et les Parcs du Canada a bon espoir que le secteur du lac Kénogami soit retenu.

Le gouvernement, suite à la COP15, s'est engagé à atteindre 30 % d'aires protégées et pour nous, ça fait partie des secteurs qui devraient être sur la liste pour atteindre notre cible de 30 % de protection du territoire. C'est un secteur qui est au sud du Québec, qui est près d'un grand centre, qui est près de Chicoutimi, de Saguenay, de Jonquière. Il en faut aussi des aires protégées dans le sud du Québec qui vont être accessibles. Ce n'est pas des cloches de verre, ce sont des secteurs où on peut développer , affirme le directeur de la conservation à la SNAP section Québec, Pier-Olivier Boudreault.

Avec les informations de Julien Boudreault Gauthier et de Priscilla Plamondon Lalancette