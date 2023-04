Une étudiante du Cégep de Lévis lauréate d’une Bourse Loran

La finissante en sciences de la nature peine à croire ce qui lui arrive. J'en reviens juste pas encore, je suis juste vraiment fière de moi, mais j'ai de la misère à recevoir toute la reconnaissance , lance d'entrée de jeu la lauréate.

Rosalie Lavoie est déterminée à devenir dentiste et enseignante dans le domaine à l'université. C'est justement sa détermination à atteindre ses objectifs qui lui a permis de se démarquer, croit-elle. C'est d'être passionnée et de vouloir rendre le monde meilleur avec cette passion-là.

Au bout d'un long processus de sélection qui comprend près de sept étapes, les lauréats sont choisis aussi en fonction de leur implication auprès de leur communauté et de leur leadership. Les questions qu'ils te posent c'est qu'est-ce qui te rend fière dans la vie ? J'avais parlé d'une belle relation que j'ai tissée avec une dame.

Grâce à un programme de jumelage intergénérationnel offert à son ancienne école secondaire, Rosalie a fait la rencontre de Gaetane avec qui elle s'est liée d'amitié. Pendant la pandémie on s'appelait chaque semaine, on a maintenu un beau lien. On a su s'aider à différentes étapes de nos vies.

Rosalie Lavoie continue de visiter régulièrement son amie Gaetane. Photo : Gracieuseté : Rosalie Lavoie

La jeune femme de 19 ans qui est aussi à l'emploi d'Exceldor s'implique beaucoup dans son milieu de travail. Son aisance à parler l'espagnol lui a permis de servir d'intermédiaire avec plusieurs collègues issus de l'immigration.

Mon contremaître en a été témoin , il a vu que je les guidais naturellement, ça faisait que je pouvais créer de belles discussions et réduire l'ethnocentrisme entre les employés.

Rosalie Lavoie a organisé une activité avec ses collègues cet hiver. Elle les a aussi aidés à trouver des habits de neige. Photo : Gracieuseté : Rosalie Lavoie

Amoureuse des arts de la scène, Rosalie a co-écrit une pièce de théâtre avec 12 autres étudiants. On aborde différents tabous de la société comme la violence conjugale, l'alcoolisme au sein d'une relation et la ligne centrale de la pièce c'est la résolution d'un meurtre.

La pièce «64 rue Alfred» sera présentée les 20 et 21 avril à l'auditorium du Cégep de Lévis. Photo : Radio-Canada

La Bourse Loran d’une valeur de 100 000 $ est répartie sur quatre ans. Elle inclut une allocation annuelle, une couverture des droits de scolarité dans 25 universités canadiennes, le financement pour des stages et l’accès à un réseau de boursiers.

Avec la collaboration de Flavie Sauvageau