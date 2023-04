Un objet lumineux et une boule de feu aperçus dans le ciel du Nouveau-Brunswick

Des résidents du Nouveau-Brunswick et du Maine ont rapporté samedi avoir vu une boule de feu dans le ciel, ou un objet brillant tombant sur Terre.

Sur les réseaux sociaux, certains ont raconté avoir aperçu une boule de feu avec une queue, se déplaçant rapidement. D’autres encore ont dit avoir entendu un bruit d’explosion.

Au Nouveau-Brunswick, les signalements de ce phénomène pour le moment inexpliqué viennent de Fredericton et de collectivités de la région comme McAdam, Stanley et Upper Kingsclear, et de la région de Saint-Jean.

Aux États-Unis, le Machias Valley News Observer a écrit samedi que des dizaines de personnes ont fait des observations similaires  (Nouvelle fenêtre) dans le comté de Washington, dans l’est de l’État du Maine.

Reflet métallique

Ce que j’ai vu était un reflet métallique , a raconté Shawn Hamilton, de Lincoln au Nouveau-Brunswick.

Il était sur son tracteur vers 13 heures, samedi, lorsqu’il a aperçu quelque chose dans le ciel qui arrivait du sud-sud-ouest, de la direction de Rusagonis.

Il y avait une queue, qui était aussi blanche et métallique. C’était impressionnant à voir. Et c’était très large , a-t-il déclaré.

L’objet se déplaçait rapidement et n’a été visible que quelques secondes, a dit Shawn Hamilton. Quelques minutes plus tard, il affirme avoir entendu un fort bruit d’explosion.

Beaucoup d'explications possibles

Chris Curwin, un astronome amateur de Saint-Jean, explique qu’il est difficile d’identifier le phénomène avec les informations disponibles jusqu’ici.

Il peut s’agir d’un météore, ou d’un morceau de satellite qui fait sa rentrée dans l'atmosphère terrestre.

Chris Curwin est un astronome amateur. Photo : Paul Owen

Il y a des centaines de tonnes de débris spatiaux qui tombent du ciel chaque jour , mentionne-t-il. Des milliers de boules de feu, tous les jours.

On ne voit généralement pas ces débris tomber sur Terre, parce qu’ils ont plus de chances de tomber dans un océan, souligne-t-il.

Chris Curwin précise qu’il est assez rare de voir l’un de ces phénomènes en plein jour, comme ce fut le cas samedi. Il faut que ce soit quelque chose de très brillant. Une boule de feu est en général plus brillante que la planète Vénus.