Rencontre à Fugèreville sur un projet de traitement des eaux usées

La municipalité n'a pas de réseaux de traitement et le déversement des eaux usées domestiques se fait dans des cours d'eau. On a un réseau, par contre ça s'en va de façon naturelle dans le cours d'eau , explique la directrice générale Claudette Lachance.

En 2020, le ministère de l'Environnement recensait 81 municipalités qui rejetaient encore leurs égouts sans traitement dans des rivières.

Les municipalités avaient jusqu'au 31 décembre 2020 pour construire une station d'épuration pour se conformer au Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées (ROMAEU).

Claudette Lachance, directrice générale de Fugèreville. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

54 maisons devront être raccordées aux réseaux d'eaux usées qui se déverseront dans deux bassins non aérés.

La construction des deux étangs se fera en premier et suivra ensuite le réseau d'aqueduc.

C'est la façon la plus économique et écologique parce que ça se fait doucement. On vide les bassins quand le niveau d'eau est au plus haut. C'est la formule que les ingénieurs nous ont proposée et qui était plus intéressante pour nous , ajoute Claudette Lachance. Le plus désagréable pour certains citoyens c'est qu'il va falloir enlever leur connexion d'eau de pluie, l'eau du toit, il va falloir qu'il soit déconnecté du réseau. Les drains des sous-sols aussi , ajoute-t-ell­e.

Le projet devrait coûter plusieurs millions, dont 95 % seront assumés par le gouvernement, explique la directrice générale Claudette Lachance.

Les étangs seront situés à environ 500 mètres du village. Selon notre étude, les vents dominants au Témiscamingue seraient nord-ouest et c'est une inquiétude au niveau du ministère de l'Environnement. C'est pour ça qu'on veut en parler à notre population, mais c'est la seule le seul endroit qui a été ciblé qui peut nous permettre d'installer ces étangs-là, c'est à peu près à 1/2 km en arrière du village. Et il fallait vraiment avoir un cours d'eau pour être capable de vider nos étangs. Selon les études et tout, c'est le seul endroit là où on peut les installer. Mais nous, on prévoit que les conséquences de ça seront minimes sur le village, assure la directrice générale.

Un appel d'offres sera lancé prochainement est le début des travaux est prévu en 2024.