Un écrasement d’hélicoptère fait quatre blessés près de Sept-Îles

L'appareil impliqué appartient à la compagnie Hélicoptère Canadiens, qui offrait ses services à ArcelorMittal. D’après son directeur régional, David Arsenault, l’accident se serait produit vers 9 h, près du chemin de fer de la minière.

Le pilote et ses trois passagers ont été évacués par des employés de la compagnie et transportés au centre hospitalier le plus proche. La Sûreté du Québec (SQ) confirme qu’on ne craint pas pour leur vie.

Tout le monde pouvait marcher. Trois d'entre eux ont eu leur congé d'hôpital la journée même. Une dame a dû recevoir des soins, mais celle-ci a pu regagner son domicile samedi , explique M. Arsenault.

La cause de l’accident demeure indéterminée. David Arsenault soutient que la thèse d'un bris mécanique est déjà écartée. Il ajoute que les conditions météorologiques pourraient être à l'origine de l'accident.

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) mène présentement une enquête.