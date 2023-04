Un pont barré aux poids lourds, des détours dispendieux pour la foresterie de l’Outaouais

Il y a deux ans, le ministère des Transports du Québec (MTQ) a décidé de réduire la capacité portante du pont du Lac-des-Sables afin de le réfectionner. Seulement voilà, des entreprises forestières de l’Outaouais déplorent des pertes financières qui seraient causées par cette décision, selon elles.

Le pont du Lac-des-Sables est une infrastructure vieillissante située sur la route 309. L'accès est interdit aux camions de 24 tonnes depuis juin 2021, et aux plus de 18 tonnes depuis avril 2022. Photo : Radio-Canada / Nelly Albérola

Le pont du Lac-des-Sables est une infrastructure vieillissante située sur la route 309, au sud de Notre-Dame-de-Pontmain. À la suite d'une inspection générale, le MTQ a interdit l’accès au pont pour les camions de plus de 24 tonnes depuis juin 2021, ainsi qu’à ceux de plus de 18 tonnes depuis avril 2022.

Cette interdiction de passage s’est transformée en véritable casse-tête pour des entreprises forestières de l'Outaouais, notamment celles qui se trouvent la MRC de Papineau.

Les camions doivent désormais effectuer des détours de centaines de kilomètres pour les approvisionner en bois provenant du nord, explique Charles St-Julien, directeur de la foresterie de l'entreprise Lauzon.

L'entreprise Lauzon a cinq usines à travers le Québec, dont trois en Outaouais, selon son site web. (Photos d'archives) Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Maintenant, on doit remonter, passer par Grand-Remous, Maniwaki, la Vallée-de-la-Gatineau en fin de compte – l'autre vallée à côté, à l'Ouest – puis revenir jusqu'à Thurso. Ça, c'est une option. Ou l'autre option, c'est de passer par l'Est, par la 117 et la 323 jusqu'à Montebello et revenir à Thurso , commente-t-il.

C’est sans compter que les modifications de parcours, engendrées par la restriction d’accès, augmentent considérablement la durée des voyages effectués par ces camions.

Charles St-Julien, directeur de la foresterie de l'entreprise Lauzon. Photo : Radio-Canada / Nelly Albérola

Avant l’entrée en vigueur de la restriction d’accès aux 18 tonnes sur le pont du Lac-des-Sables, M. St-Julien explique que les camionneurs qui approvisionnent son entreprise en bois pouvaient effectuer le voyage en environ six heures. Désormais, un seul voyage peut prendre environ 10 heures de route.

Ces camionneurs-là, dans ces régions-là, pouvaient faire deux voyages par camion par jour , poursuit-il.

« Étant donné le détour et étant donné que les règlements ne leur permettent pas de conduire plus de 13 heures par jour, ils peuvent faire maintenant juste un voyage plutôt que deux, donc l'approvisionnement est coupé de moitié. » — Une citation de Charles St-Julien, directeur de la foresterie de l'entreprise Lauzon

Pour Marco Veilleux, qui est directeur général à l’usine Papier Masson de la compagnie Papiers White Birch, dans le secteur de Masson-Angers à Gatineau.

Marco Veilleux est directeur général à l’usine Papier Masson de la compagnie Papiers White Birch. Photo : Radio-Canada / Nelly Albérola

Je pense que le pont est un peu tombé dans l’oubli. Il est entre deux régions. Les gens font "oh, ce n’est pas grave, c’est juste un pont sur la 309", mais ç’a vraiment des impacts ici. Nous autres, on est quand même 170 [employés] et un simple pont a un impact de 1,4 million de kilomètres additionnels [par an] qu'on a dû faire , soutient M. Veilleux.

Selon les dernières données compilées par le réseau Signature Bois Laurentides, les entreprises forestières locales perdraient plus de huit millions de dollars par année en raison de la restriction d’accès sur le pont du Lac-des-Sables.

Elles évaluent déjà une perte de plus de 40 millions de dollars d'ici cinq ans, d'où la demande urgente des professionnels de l'industrie forestière.

On ne peut pas attendre 10 ans!

Dans une réponse écrite, le MTQ évoque la préparation d'un projet de réfection, mais ne peut, à ce jour, en exposer le contenu ni avancer une date de début des travaux.

Une incertitude que déplorent des membres de l’industrie forestière de l’Outaouais qui est déjà aux prises avec une crise.

L'usine Fortress à Thurso a fermé ses portes en 2019. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Nelly Alberola

On ne peut pas attendre 10 ans! s’exclame Charles St-Julien de l’entreprise Lauzon. On s'explique mal pourquoi des infrastructures aussi vieilles – parce que ce n'est pas d'hier que ce pont-là a été bâti – et aussi stratégiques peuvent arriver à leur fin de vie soudainement comme ça, puis nous mettre dans une espèce d'impasse.

Marco Veilleux partage un avis similaire. C'est une infrastructure primordiale, donc ce n’est même pas une option pour nous autres que ce pont-là ne soit pas réparé.

Le ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe, assure être en contact avec le MTQ , mais aussi avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts afin de trouver une solution à cet enjeu.

Toute fermeture de pont a un impact sur les citoyens, les entreprises et les organismes. Évidemment, dans ce cas-ci, ce qu’on souhaite, c’est la réouverture du pont du Lac-des-Sables le plus rapidement possible, d’autant plus qu’il touche deux régions administratives , peut-on lire dans la déclaration écrite du ministre.

Avec les informations de Nelly Albérola