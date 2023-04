Pont Laviolette: ce qu’il faut savoir

Des fins de semaine de travaux intensifs auront lieu sur le pont Laviolette, du vendredi 20 h au lundi 6 h 30, jusqu’au 22 mai. D'autres périodes de travaux intensifs sont à prévoir par la suite, mais selon un horaire variable, jusqu’en octobre 2023.

Il n’y a aucune alternative ou de détours prévus par le ministère des Transports, outre de partir plus tôt et de prévoir ses déplacements.

Toutefois, les automobilistes peuvent tenter d’éviter le trafic le plus possible via certaines routes. Depuis l’autoroute 40 est, il est possible de sortir sur le boulevard des Récollets pour se diriger vers Gêne-H-Kruger et prendre la sortie vers le pont.

En provenance de Shawinigan ou de Montréal, il est possible de sortir au boulevard Jean-XXIII et de prendre le boulevard du District vers le Colisée Vidéotron pour se diriger vers la bretelle de l’autoroute 55.

Pour les gens en provenance de Montréal ou de Québec qui ont besoin de traverser la rive, prévoyez vos déplacements en conséquence, puisque la circulation est compromise sur le pont. Il est donc préférable de traverser le fleuve par un autre lien routier.

Actuellement, des travaux sont en cours toute la fin de semaine jusqu’à lundi matin 6h30 pour remplacer la dalle centrale du pont. D’autres fins de semaine de travaux intensifs sont à prévoir jusqu’à cet été.

Périodes de travaux intensifs durant lesquelles il y aura des entraves * Les dates pourraient varier en fonction de l’évolution des travaux. 1. Les fins de semaine à partir 7 avril du jusqu’au 22 mai 2023 Du vendredi 20 h au lundi 6 h 30 2. Les fins de semaine à partir du 26 mai jusqu’au 18 juin 2023 Du vendredi 20 h au dimanche 1 h 3. Pendant les vacances de la construction ( 23 juillet au 5 août 2023 ) Du dimanche 18 h au jeudi 6 h 30 4. Les fins de semaine à partir du 22 septembre jusqu’au 9 octobre 2023 Du vendredI 20 h au lundi h 30

Aucune fermeture complète du pont n’est à prévoir pendant toute la période des travaux. C’est la dalle centrale du pont qui doit être remplacée, d’une longueur de 1.4 km.