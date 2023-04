« Voyez-les tous », une Ontarienne invente une chasse au Pokémon plus vraie que nature

Natalie Rudkins a développé un jeu inspiré de Pokémon Go afin de pousser les gens à explorer la nature autour d’eux.

Si le jeu vidéo a longtemps eu longtemps été vu comme une activité limitée au canapé et à la maison, le jeu Pokémon Go sorti en 2016 avait réussi à prouver le contraire.

Le populaire jeu en réalité augmentée a poussé de nombreux joueurs à explorer leur ville et leur environnement.

Natalie Rudkins veut ramener la chasse aux créatures virtuelles à une version plus réelle.

J’espère que cela apprendra aux gens des choses au sujet des choses qui les entourent dans leur vie quotidienne , explique-t-elle.

Natalie Rudkins aime explorer la nature pour y voir des animaux ou des plantes plus ou moins diffcile à trouver. Photo : Radio-Canada / Patrick Swadden

Les participants de son jeu utilisent ainsi un Naturedex (une version réaliste du Pokédex du jeu vidéo). Ce dernier contient 151 espèces d'oiseaux, d’insectes, de fleurs, d’arbres, de poissons ou d’espèces invasives qui peuvent être trouvées dans Toronto.

Chaque espèce se voit attribuer une note d’une à trois étoiles dépendant d’à quel point elle est difficile à trouver.

Un succès sur Reddit

Natalie Rudkins précise avoir passé de longues heures à établir son Naturedex et avoir accéléré son travail pour sortir son projet pour le printemps.

Son projet a déjà attiré l’attention de plusieurs personnes en ligne sur la plateforme Reddit.

C’est génial, merci ! Mes enfants vont adorer , écrit ainsi un utilisateur qui explique que sa famille a déjà organisé des jeux similaires lors de précédentes sorties.

Cela va offrir plus de distraction pour beaucoup de gens et rendre le printemps encore plus agréable , écrit un autre.

Beaucoup soulignent que l’idée de Natalie Rudkins s’appliquerait très bien avec l’application Seek. Cette dernière permet de scanner et prendre des photos de la faune et la flore. Ils estiment que cela rendrait le jeu plus pratique.

J’adore voir des projets comme ce que fait [Natalie Rudkins] , s’enthousiasme Murray Shields, le fondateur de Toronto Nature Lovers. Ce groupe d’amateurs de nature fait régulièrement des balades pour voir des oiseaux et autres animaux.

« Lorsque les gens vont dans les parcs pour capturer des Pokémon, et bien, aller observer les oiseaux c’est la même chose, sauf que c’est réel. » — Une citation de Murray Shields, fondateur de Toronto Nature Lovers

Son groupe de passionnés réunit des milliers de personnes qui alimentent une liste d’oiseaux qui réunit toutes les espèces que chaque personne a pu voir au cours de sa vie.

Murray Shields pense que les membres de son groupe pourraient être très bons à ce nouveau jeu établi par Natalie Rudkins.

C’est un apprentissage de toute une vie. Cela ne finit jamais. Il y a toujours quelque chose de nouveau dans la nature , affirme Murray Shields.

Natalie Rudkins est aussi plutôt bonne à son propre jeu. J’ai fait le compte récemment et j’en ai vu 120 dans la dernière année .

D'après les informations de Patrick Swadden