L’alphabétisation et le virage numérique font-ils bon ménage?

Cette activité a été soulignée par les 77 organismes membres du Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec, dont fait partie le Centre de lecture, d'écriture et de formations (CLEF) Mitis-Neigette.

Par "alphabétisation populaire", on entend le développement des compétences à lire, à écrire, à faire des calculs, et maintenant, l’initiation à l’informatique dans une perspective de développement du pouvoir d’agir comme un outil d’expression sociale , indique l'agente de développement communautaire au CLEF , Lysane Picker-Paquin.

Depuis cinq ans, Lysane Picker-Paquin est agente de développement communautaire au CLEF Mitis-Neigette. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

Sous le thème « Ensemble, traversons l’écran pour rendre le virage numérique plus humain », cette campagne avait pour but de répondre à la pratique en vigueur dans de nombreux points de service comme les caisses populaires, les banques et les bureaux gouvernementaux, qui redirigent désormais leurs utilisateurs vers des services en ligne.

Selon Mme Picker-Paquin, cette réalité pose de sérieux problèmes aux personnes peu alphabétisées en matière d'accès et de capacité d'utilisation.

« On ne s’en rend pas toujours compte, mais un site Internet, c’est très compliqué quand on a des difficultés en lecture. Une personne qui n’est pas à l’aise avec ça vit encore plus d’exclusion. » — Une citation de Lysane Picker-Paquin, agente de développement communautaire au CLEF Mitis-Neigette

Pour un texte écrit, on sait où se repérer sur une page : on commence en haut à gauche et on lit de gauche à droite. Pour un site Web, tout ça est déconstruit. Parfois, le menu est sur le côté; d’autres fois, c’est en haut , ajoute-t-elle.

Le CLEF Mitis-Neigette a pour mission d’assurer la prise en charge et l’alphabétisation sur le territoire des MRC de Rimouski-Neigette et de La Mitis. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Avec la mission d'aider les analphabètes à acquérir et à utiliser des outils qui leur permettront d'être plus autonomes lors de leurs interactions, le CLEF prête main-forte à près d'une centaine d'adultes grâce à des ateliers hebdomadaires de groupe ou à des rencontres ponctuelles individuelles.

Elisapie Sivuarapik a fréquenté cet organisme pendant 15 ans. Aujourd'hui secrétaire du conseil d'administration du CLEF , elle ne tarit pas d'éloges au sujet de celui-ci.

« Ça m’a apporté énormément. » — Une citation de Elisapie Sivuarapik, ancienne participante aux ateliers du CLEF Mitis-Neigette

Elisapie Sivuarapik a utilisé les services du CLEF pendant 15 ans. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

J’ai commencé au CLEF en 2007. Au début, j’écrivais au son. Maintenant, je suis en quatrième secondaire en français, à l’école des adultes. Ça m’a beaucoup aidée , poursuit-elle.

Mme Sivuarapik encourage les personnes analphabètes à demander de l'aide à des organismes comme le CLEF si elles en ressentent le besoin.

En 2022, le taux d'alphabétisation s'élevait à 50 % au Québec. Bien que la situation se soit améliorée au cours des 10 dernières années, elle demeure préoccupante et force des organisations à en tenir compte dans leurs communications.

Avec les informations de Xavier Lacroix