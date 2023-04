Deux maires de Chaudière-Appalaches suspendus pour conflits d’intérêts indirects

Le maire de Saint-Bernard, Francis Gagné, a été suspendu le 5 avril pour 60 jours. Élu lors des élections de novembre 2021, Francis Gagné est avant tout un producteur d'œufs. Sur les terrains de son entreprise, la Ferme Jean-Noël Gagné, se trouve une sablière. Celle-ci est exploitée depuis plusieurs années par la compagnie lévisienne Excavations Lafontaine. En échange d’une redevance, la compagnie y extrait sable et gravier.

Or depuis 2017, la municipalité de Saint-Bernard a régulièrement fait affaire avec les Excavations Lafontaine. Des contrats ont permis à Francis Gagné de toucher 14 500 $ en redevances.

Pour une cinquantaine de factures passées par la Municipalité, la compagnie d’excavation s’est fournie sur les propriétés de la Ferme Jean-Noël Gagné , est-il indiqué dans la décision rendue par la CMQ .

Francis Gagné a plaidé coupable aux manquements qui lui sont reprochés. Dans son plaidoyer devant la commission, le maire a indiqué avoir réalisé qu’il se trouvait en situation de conflits d’intérêts indirects après avoir suivi une formation obligatoire en éthique et déontologie. Il a aussitôt mis fin à ses liens avec Excavations Lafontaine.

En plus de sa suspension de 60 jours, le maire de Saint-Bernard devra verser 3000$ à la municipalité.

La commission a tout de même noté que Francis Gagné avait fait preuve de bonne foi et n’avait aucun antécédent en matière de manquements déontologiques.

La municipalité n’a pas donné suite à nos demandes d’entrevue avec le maire. Dans un communiqué, elle déplore toutefois la rigidité de la législation actuelle qui fait en sorte que plusieurs élus se retrouvent dans cette malencontreuse situation.

La CMQ rappelle quant à elle que la loi québécoise en matière d'éthique et de déontologie vise à assurer aux citoyens que leurs élus sont à l’abri de toute influence, au nom de l’intérêt public.

Soixante-dix kilomètres plus loin, à Saint-Philémon, le maire s’est retrouvé dans une situation étrangement similaire. Daniel Pouliot, élu en 2009, est également agriculteur et a lui aussi une gravière sur son terrain. Excavation Lafontaine a commencé à s’y approvisionner il y a une dizaine d’années.

Depuis 2017, Daniel Pouliot a touché des redevances de 2500 $ dans la foulée de contrats octroyés par la municipalité à Excavation Lafontaine. Selon ce qui a été relaté devant le tribunal de la CMQ , l’entreprise a été choisie par le conseil municipal puisqu’elle proposait les meilleurs tarifs.

Daniel Pouliot a donc lui aussi été trouvé coupable d’avoir entretenu un conflit d’intérêts indirect. Dans son cas, la commission a ordonné une suspension de 30 jours, sans pénalité financière.

Bien qu’il accepte le verdict, Daniel Pouliot affirme n’avoir jamais considéré être au cœur d’un conflit d’intérêts indirect.

Dorénavant, la municipalité s’approvisionnera en gravier dans l’autre gravière, située plus loin, moyennant des frais de transport plus élevés.

Il faut suivre les lois, sauf que ça amène certains problèmes dans les petites municipalités, affirme Daniel Pouliot. Ça va apporter des coûts supplémentaires à Saint-Philémon.

Daniel Pouliot croit aussi que les normes éthiques imposées aux élus sont parfois plus difficiles à respecter dans les petites municipalités. Il cite en exemple l’enjeu d’approvisionnement en essence des pompiers locaux.

Pour éviter les conflits d’intérêt, ceux-ci ne peuvent pas faire le plein près de la caserne.

Le problème, c’est que la personne qui a le dépanneur à Saint-Philémon est conseiller, explique Daniel Pouliot. La personne qui a le point d’essence à Buckland-Est (la municipalité voisine) est conseiller. Ça amène deux casernes qui ne peuvent pas aller se tanker. Il faut qu’elles aient se tanker dans les municipalités voisines.

Selon lui, ce genre de situation fait en sorte que plusieurs entrepreneurs locaux hésitent à se présenter en politique municipale.

Daniel Pouliot n’est pas le seul à croire que la loi est contraignante pour les petites villes.

Le président de la Fédération québécoise des municipalités, Jacques Demers, remarque que de plus en plus d’élus municipaux se font taper sur les doigts pour avoir enfreint des règles déontologiques.

Le gouvernement et la Commission municipale du Québec ont resserré les choses de façon importante dans les dernières années. Ça rend ça quand même difficile dans certains cas , remarque-t-il.

En novembre 2021, le projet de loi 49 a effectivement donné plus de pouvoirs à la CMQ pour encadrer le comportement des élus. Dans la foulée de la Commission Charbonneau, la CMQ a commencé à mener des enquêtes dans le monde municipal en 2018.

Depuis, le nombre d'enquêtes et d’élus sanctionnés ne cesse d’augmenter. Parmi les 117 décisions rendues entre 2018 et 2022, 77 ont abouti à des sanctions pour conflit d’intérêts direct ou indirect.

La problématique du conflit d’intérêts ou d’un intérêt dans un contrat n’est pas une problématique récente. La commission est amenée très régulièrement à statuer sur ce manquement depuis plusieurs années , précise la porte-parole de la CMQ, Isabelle Rivoal.

« Concernant les décisions rendues en éthique, et qui concernent des manquements en la matière, personne n’est au-dessus de la loi, le pouvoir de ne pas l’appliquer n’existe pas. »

Jacques Demers estime quant à lui que les enquêteurs de la CMQ font parfois du zèle . La loi doit être respectée, croit-il, mais la commission devrait se concentrer à mieux accompagner les élus.

Il souligne par ailleurs que des solutions sont à la portée des maires et des conseillers qui souhaitent se prémunir contre les conflits d’intérêts. Par exemple, les conseils municipaux peuvent reléguer certaines décisions aux MRC.

Il croit toutefois que la loi devrait être revue afin de mieux accompagner les élus, surtout ceux qui sont aussi des entrepreneurs.

« On veut trouver le processus le plus transparent possible pour le citoyen. »