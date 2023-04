Un voyage de course mère-filles pour le prestigieux 127e Marathon de Boston

Elles verront beaucoup de sites, mais pas dans le confort d’un bus.

Elles courront ensemble à l'historique Marathon de Boston.

Dorothy Gregory, 65 ans, n’avait jamais imaginé une telle chose lorsque ses filles étaient des enfants qui couraient dans la cour de leur maison de Charlottetown.

« Ce n’était même pas dans mes rêves. » — Une citation de Dorothy Gregory, la mère de Carrie et Sandra

Les trois membres de la famille Gregory - Dorothy avec Carrie et Sandra - seront parmi les 14 personnes de l’Île-du-Prince-Édouard inscrites au 127e Marathon de Boston, prévu le 17 avril.

Dorothy et ses filles ont déjà couru le marathon, mais jamais ensemble.

Un moment spécial à Boston

Carrie Gregory et Sandra Cottreau encourageaient leur mère lorsqu’elle a couru le parcours de 42,2 kilomètres en 2011 à Boston. Elle s’est présentée de nouveau en 2019 avec son mari.

Carrie, 33 ans, et Sandra, 30 ans, l’ont fait l’année dernière.

Carry, Dorothy Gregory et Sandra n'ont jamais couru de marathon ensemble. Photo : Zoom : Shane Ross

Maintenant cette année, leur mère a obtenu le temps de qualification dans le Maine, au printemps 2022.

Carrie croit que c’était approprié puisque c’est leur mère qui les a intéressées à courir.

Maman voulait y aller une dernière fois parce qu’il est difficile de se qualifier et qu’elle n’est pas certaine de pouvoir y retourner. Nous avons dit : « Bien sûr, nous allons y aller avec toi . »

Dans l’esprit de l’autre

Les trois membres de la famille Gregory seront à la ligne de départ ensemble. Mais, avec 30 000 coureurs en compétition, elles ne se verront probablement pas jusqu’à ce qu’elles soient dégoulinantes de sueur à la ligne d’arrivée.

Elles seront chacune dans l’esprit de l’autre, a déclaré Sandra, qui a remporté la division féminine au marathon de l’Île-du-Prince-Édouard en octobre dernier.

« Je pense que c’est plus significatif. Même si vous ne courez pas ensemble sur le parcours, votre famille est là aussi, et à la ligne d’arrivée on peut se réunir et savoir que nous l’avons fait ensemble. » — Une citation de Sandra Cottreau, fille de Dorothy Gregory

Elles voyageront ensemble en autobus vendredi avec d’autres coureurs des Maritimes. Comme la ville sera en effervescence pour le week-end de course, elles vont participer à quelques événements, mais elles vont essayer de garder leur énergie autant qu'elles le peuvent avant la course le lundi suivant.

Une des choses que j’aime dans la course, c’est que nous pouvons créer cette expérience pour nous-mêmes. Y aller ensemble est quelque chose dont nous allons nous souvenir pour toujours , affirme Sandra.

S’encourager à aller plus vite

Carrie, une infirmière, vise à courir le marathon en 3 h 20, mais prétend qu’elle est tout aussi excitée de voir ma sœur courir et voir ce qu’elle peut faire .

Sandra et moi, on se motive. Elle est un peu plus rapide que moi, alors en la voyant s’entraîner et s’améliorer, je me dis : « Voyons ce que je peux faire . Et puis, comme je vais plus vite, elle aime rester un peu en avance sur moi, alors elle doit aller encore plus vite. »

Quelque 30 000 coureurs prendront le départ du 127e Marathon de Boston, le 17 avril. Photo : Reuters / Lisa Hornak

Sandra, diététicienne, avait terminé le Marathon de Boston de 2022 en 3 h 11. Elle acclamera aussi sa sœur, jusqu’à un certain point.

Si quelqu’un me battait, je serais d’accord pour que ce soit elle, car je sais qu’elle travaille très fort. Mais en même temps, si elle est à côté de moi et que nous sommes à la fin d’une course, je vais vouloir essayer de la battre.

Dorothy, technicienne en recherche à Agriculture et Agroalimentaire Canada, a des objectifs plus modestes.

Je vais en profiter, je ne veux pas mettre de pression sur un temps, alors j’espère juste le terminer , note-t-elle.