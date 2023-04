Une éclipse solaire totale traversera les provinces atlantiques le 8 avril 2024

Dans moins d’un an maintenant, soit le lund 8 avril 2024, une éclipse solaire totale traversera le centre du Nouveau-Brunswick et touchera l’ensemble des provinces atlantiques. Ce sera la première éclipse solaire totale à être visible au Nouveau-Brunswick depuis plus de 50 ans.

Selon les estimations de la Société royale d’astronomie du Canada, l’ombre totale du Soleil cachée par la Lune passera au centre de la province vers 15 h 20 Heure avancée de l’Atlantique. Les régions de Grand-Sault, de Woodstock et de Fredericton seront d’abord couvertes et l’ombre se poursuivra jusqu’à Miramichi et Tracadie.

Cette carte montre la trajectoire de l'ombre totale de l'éclipse solaire du 8 avril 2024. Photo : Gracieuseté : Société royale astronomique du Canada

Les régions de Moncton, dans le sud de la province, et Caraquet et Bathurst, dans le nord, observeront une éclipse partielle, alors que le Soleil sera caché à plus de 90 % par la Lune.

Le nord-ouest de l’Île-du-Prince-Édouard et l’extrême pointe nord du Cap-Breton auront aussi droit au phénomène.

Après son passage dans les provinces maritimes, l’éclipse quittera l’Amérique du Nord continentale sur la côte atlantique de Terre-Neuve, au Canada, à 17 h 16 Heure avancée de Terre-Neuve.

L'éclipse partielle du soleil observée au-dessus de Shippagan le 10 juin 2021. Photo : Gracieuseté : Jérrôme Luc Paulin

En Amérique du Nord, elle passera par le Mexique, les États-Unis et le Canada. L’éclipse solaire totale commencera au-dessus de l’océan Pacifique Sud. Si le temps le permet, le premier endroit en Amérique du Nord continentale qui connaîtra la totalité est la côte pacifique du Mexique vers 11 h 07 Heure avancée du Pacifique.

Une éclipse solaire totale se produit lorsque la Lune passe entre le Soleil et la Terre, bloquant complètement la face du Soleil. Le ciel s'assombrit comme si c’était l’aube ou le crépuscule.

Une éclipse annulaire partielle a été visible du Nouveau-Brunswick le matin du 10 juin 2021.

Lors d’une éclipse annulaire, la Lune se trouve plus près du Soleil. Ainsi, la Lune semble plus petite que le Soleil de notre point de vue. Un anneau de Soleil est visible autour de la Lune. L’éclipse était aussi partielle parce que la Lune et le Soleil n’étaient pas parfaitement alignés.