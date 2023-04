34B, l’histoire des femmes à travers leurs dessous

34B est une nouvelle pièce de théâtre qui prendra l’affiche à la Bordée. C’est l’histoire de la Dominion Corset, la manufacture de dessous féminins née à Québec en 1886 et qui fut longtemps l’une des plus importantes corseteries d’Amérique du Nord.

C’est surtout l’histoire des ouvrières, qui pendant plus d’un siècle ont travaillé dans des conditions peu enviables et ont forgé le succès de l’entreprise. Ces femmes d’origine modeste ont œuvré au sein de l’usine dont l’édifice existe encore, au coin Dorchester et Charest, dans le quartier Saint-Roch.

Le texte de 34B est de l’autrice Isabelle Hubert. À travers des personnages de différentes époques, elle raconte les luttes féministes tout en dressant un portrait historique et social du Québec.

« Raconter l'histoire de la Dominion Corset, c'est raconter nécessairement l'émancipation des femmes au travail, dans la société » — Une citation de Isabelle Hubert, autrice

L'auteure Isabelle Hubert Photo : Radio-Canada

Lorsque Marie-Josée Bastien, metteuse en scène, a proposé le sujet à Isabelle Hubert, cette dernière a immédiatement dit oui. C'est beau, poétique, cruel, magnifique. C'est terrible, c’est tout ce qu'une auteure recherche dans un sujet.

En plus des questionnements féministes, l'autrice souligne l’ironie de travailler aux conditions des hommes pour se fabriquer des carcans, dessinés par des hommes, demandés socialement par les hommes .

Un rythme soutenu dans l’action

Avec plus de 50 scènes et un siècle d’histoire à parcourir, Mme Hubert promet un rythme effréné pendant la pièce. La trame narrative suit un ordre chronologique on a pris six ouvrières à différentes époques marquantes, chacune représente un aspect particulier de l'histoire de la compagnie .

Les personnages sont campés par Stéfanelle Auger, Frédérique Bradet, Lorraine Côté, Véronique Makdissi-Warren, Marianne Marceau et Sarah Villeneuve Desjardins. Il y a aussi Lolo, une jeune femme d’aujourd’hui qui est le fil conducteur de l’histoire, un personnage incarné par Carolanne Foucher.

Lolo est une étudiante, en référence à la vocation actuelle du bâtiment historique, qui abrite l’école d’art de l’Université Laval. Elle se questionne et continue de militer pour les droits des femmes, tout en racontant l’histoire des différentes époques.

Les sept comédiennes jouent tous les personnages, y compris les figures masculines.

Un texte très documenté

Une première version du texte est née il y a deux ans, lorsque Mme Hubert était en résidence d’écriture à La Rochelle, en France.

Il a fallu de nombreuses heures de recherches pour assurer la justesse historique. De tout ce que j’ai écrit depuis le début de ma carrière, c'est vraiment la pièce qui m'a demandé le plus de travail.

La documentation pointue a permis à la dramaturge de découvrir des faits invraisemblables. La chose la plus choquante c'est que pendant très longtemps la Dominion Corset a fabriqué des corsets pour les enfants de 2 à 4 ans. Ils fabriquaient aussi des corsets pour femmes enceintes rapporte-t-elle en précisant ce n'étaient pas des corsets thérapeutiques.

Toutefois, le ton de la pièce n’est pas triste selon l’autrice. C'est une saga comico-tragique, épique et intime à la fois. Il y a beaucoup d'humour. On prend position, c'est engagé comme discours, c'est vraiment un texte résolument féministe.

La pièce prend l'affiche du 24 avril au 20 mai 2023.