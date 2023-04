Cinquième jour de pannes : « Ça n’aurait peut-être pas dû être aussi dommageable que ça »

À mesure que les heures passent, que la patience s'effrite et que les poubelles se remplissent d'aliments périmés, une question s'impose dans la tête de milliers de clients toujours privés de courant : peut-on se fier au réseau électrique d'Hydro-Québec?

Et surtout, a-t-il la résilience nécessaire pour affronter les épisodes d'intempéries à venir, appelés à se décupler en raison des changements climatiques?

Invité sur un panel à l'émission Les faits d'abord samedi sur les ondes d'ICI Première, l'analyste au regroupement des organismes environnementaux en énergie, Jean-Pierre Finet, a vertement critiqué la gestion et l'entretien du réseau par la société d'État.

Hydro-Québec, sa job, c'est de minimiser les risques et les dommages quand des événements comme celui-là arrivent , a avancé M. Finet.

C'est entre autres de faire un meilleur entretien de la végétation, [un aspect] qui a d'ailleurs été dénoncé par la vérificatrice générale , a-t-il ajouté, reconnaissant toutefois que la tâche est colossale pour Hydro-Québec .

La vérificatrice générale du Québec a en effet écorché il y a quelques mois à peine la fiabilité du réseau de société d'État. Dans son rapport déposé au Salon bleu en décembre dernier, Guylaine Leclerc soulignait qu'en 2021 seulement, environ deux millions de clients ont été touchés par des pannes.

En décembre dernier, la vérification générale du Québec Guylaine Leclerc avait relevé des failles dans la fiabilité du réseau d'Hydro-Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

La fiabilité du service de distribution d’électricité d’Hydro-Québec présente une baisse marquée, son plan de réduction des pannes n’[ayant] été que partiellement mis en œuvre , écrivait-elle alors.

« Hydro-Québec a accusé un retard au cours des dernières années, donc ça n'aurait peut-être pas dû être aussi dommageable que ça l'a été. Ce n'est pas une mince tâche, mais il reste qu'il faut le faire, puis il faut bien le faire. » — Une citation de Jean-Pierre Finet, analyste au regroupement des organismes environnementaux en énergie

Hydro admet des retards

Oui, on est en retard , a admis le directeur des communications pour Hydro-Québec, Marc-André Pouliot, présent sur le même panel.

De nombreuses branches d'arbres tombées sur des installations électriques auraient dû selon être coupées bien avant le passage de la tempête.

Le nerf de la guerre dans un événement comme celui-ci, c'est l'élagage. On est en retard, mais on est en action , a assuré M. Pouliot, ajoutant que le budget alloué à ces opérations a doublé dans les trois dernières années. On est passé d'environ 60 millions à 120 millions de dollars par année.

Selon M. Pouliot, la coupe de branche par les équipes d'Hydro-Québec suscite habituellement beaucoup de questions, voire d'opposition de la part de citoyens, qui s'offusquent souvent de voir des pans de végétations être ainsi enlevés de leur quartier.

Je pense que la situation montre l'importance de le faire , a-t-il ajouté, prenant l'occasion pour sensibiliser les gens sur l'importance de l'élagage .

« Le nerf de la guerre dans un événement comme celui-ci, c'est l'élagage », croit le directeur des communications chez Hydro-Québec, Marc-André Pouliot. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La résilience, une responsabilité partagée

Le professeur en résilience, risque et catastrophe au département de géographie de l' UQAM , Yannick Hémond, croit pour sa part que le Québec, socialement, a su faire preuve de résilience ces derniers jours.

On en pourra jamais empêcher ce genre d'événements de survenir , a-t-il avancé, plaidant plutôt pour une réduction des risques individuels.

« Est-ce qu'on a passé le test de la résilience? Je serais porté à dire oui. Est-ce que ça aurait pu être mieux? Toujours. » — Une citation de Yannick Hémond, professeur en résilience, risque et catastrophe au département de géographie de l'UQAM

Les gens ont su se prendre en charge , a-t-il dit, lui aussi invité au micro des Faits d'abord. Oui, Hydro-Québec doit faire sa part, mais les citoyens aussi doivent faire [la leur] pour être résilients.

Il a rappelé entre autres que le ministère de la Sécurité publique demande aux Québécois d'être prêts à subvenir à leurs besoins pendant une période de 72 heures en cas d'événement comme celui des derniers jours.

Une précaution qui permet aux autorités, selon lui, de concentrer leurs efforts à protéger les populations plus vulnérables .

Être capable de passer au travers et de se rétablir le plus rapidement possible avec le moins de conséquences possible : c'est ça, être résilient , a-t-il ajouté.

L'épineuse question de l'enfouissement

Hydro-Québec pourrait-elle procéder à une grande opération d'enfouissement des fils électriques pour éviter que des pannes d'une telle ampleur ne se reproduisent?

Le premier ministre François Legault a balayé l'idée du revers de la main vendredi, affirmant que la facture, qu'il évaluait alors à 100 milliards de dollars, était tout simplement trop élevée.

François Legault a écarté l'idée d'enfouir le réseau électrique pour éviter de nouvelles pannes. Photo : Radio-Canada

Une opinion que partage Marc-André Pouliot. Promenez-vous dans les rues [de Montréal], puis imaginez que tout est enfoui. Imaginez les travaux et les coûts. C'est sûr que c'est extrêmement important. Est-ce que la société veut payer ces coûts-là? , a-t-il dit.

Selon lui, ultimement [le coût de ces travaux] irait soit sur des programmes gouvernementaux, soit les tarifs des consommateurs d'électricité .

« Nous, notre impression, c'est que la société n'est pas prête à assumer ces coûts-là. » — Une citation de Marc-André Pouliot, directeur des communications chez Hydro-Québec

Mais ces projections semblent complètement exagérées aux yeux de Jean-Pierre Finet. Il n'y a personne qui demande d'enterrer les fils dans un rang de campagne , a-t-il rétorqué.

Est-ce donc que la société d'État manque de volonté pour entreprendre un tel chantier? Quand tu veux tuer ton chien, tu dis qu'il a la rage , a ironisé M. Finet.

Qu'à cela ne tienne, tous s'entendent sur la nécessité pour Hydro-Québec d'avoir un plan à long terme pour, à défaut de pour les empêcher, minimiser l'impact des intempéries sur le réseau.