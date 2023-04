Fermeture de la voie Robert Service à Whitehorse après un glissement de terrain

Les signalements du glissement de terrain ont été reçus peu après 1 h, affirment les autorités de la Ville dans un communiqué. Le glissement de terrain a traversé la route au nord du mur de palplanches au centre-ville de Whitehorse, selon le communiqué.

L'éboulement a laissé une section de la voie de circulation, celle la plus proche de l'escarpement, complètement recouverte de boue, de rochers et d'arbres. Le sentier pédestre le long de la rivière n'a pas été impacté. Des équipes de la Ville sont actuellement sur place et aucun blessé n'a été signalé , indique le communiqué.

Une partie de la voie Robert Service à Whitehorse est fermée en raison d'un glissement de terrain. Photo : Fournie par la Ville de Whitehorse

Le communiqué indique qu'en conséquence, la voie Robert Service a été fermée des terrains de softball au rond-point de la 4e Avenue. Des portions du sentier Millennium, du sentier Upper Escarpment et des sentiers le long du bas de l'escarpement ont également été fermées.

Cet incident survient moins d'un an après un incident similaire qui s’était déroulé le 30 avril 2022. À l’époque, les autorités avaient expliqué que la zone autour du glissement était instable à cause de la glace en dessous de la boue qui avait fondu en raison de températures plus chaudes. Le glissement de terrain de 2022 avait conduit à une fermeture de la route pendant plusieurs semaines.

Aucune information n'a été partagée samedi sur la comparaison entre ces deux glissements de terrain. Certains experts ont récemment averti qu’il était temps de commencer à prêter attention à cette zone et de faire des plans pour le printemps afin d'éviter un autre incident.

Aucun représentant de la Ville de Whitehorse n'était disponible pour parler samedi, mais la Ville a déclaré à CBC/Radio-Canada qu'elle fournira des mises à jour au fur et à mesure que de plus amples détails seront communiqués.

Avec les informations de Virginie Ann