Saskatoon accueille la 61e exposition de voitures Draggins

Les bolides rutilants étaient à l'honneur vendredi et samedi, à l’occasion de la 61 e exposition de voitures Draggins.

Au total, 220 véhicules étaient présentés sur le plancher du Prairieland Park de Saskatoon.

Sur les 220 véhicules exposés, 175 en étaient à leur première année. Photo : Radio-Canada

Encore une fois ce printemps, tous les profits seront remis au camp d’été Easter Seal pour les enfants, les jeunes et les adultes handicapés de la Saskatchewan.

Selon le directeur publicitaire de l’événement, Shane Arthurs, de 2 à 2,5 millions de dollars ont été amassés depuis 1968.

Les exposants présents étaient également en compétition pour le choix de la voiture Draggins.

Les membres du club automobile ont évalué toutes les voitures sur des critères comme le châssis, l’intérieur, la peinture et le moteur.

Les juges ont ensuite remis leur vote secret avant de couronner leur voiture préférée.

Cette année, c’est cette Pontiac Firebird 1968 qui repart avec le prix du choix Draggins. Photo : Radio-Canada

Une tradition

En plus de l’exposition, une panoplie d’activités était offerte.

Il y avait entre autres une station hommage à Star Wars, un poste de maquillage, mais aussi une piste de course de couvercles de soupapes.

Le public a aussi assisté à la traditionnelle Bataille des techniciens automobiles , où des équipes s’affrontent et tentent d’assembler un moteur V8 le plus rapidement possible.

Bref, de quoi réjouir les jeunes et moins jeunes.

« Il y a eu beaucoup de circulation, plusieurs compliments sur ma voiture et c'est bien de voir de nouveaux visages et de revoir les vieux amis. Oui, c'est génial! » — Une citation de Woody Quaal, exposant

Après un retour en présentiel l’année dernière, les organisateurs ont noté une recrudescence dans la participation cette année.

Ces derniers se réjouissent de voir que les passionnés de voitures continuent de se déplacer en grand nombre pour l’événement.