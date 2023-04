Achat immobilier : des experts déplorent l’augmentation des prix et une offre limitée

Après une chute de près de 15 % l'an dernier, le prix des maisons dans la Ville Reine a recommencé à grimper au cours du dernier mois, selon les plus récents chiffres de la Chambre immobilière du Grand Toronto.

Mike Jahshan, courtier immobilier dans la région de Scarborough, dit faire visiter des maisons qui finissent par se vendre 100 000 ou 200 000 $ au-dessus du prix demandé. Selon lui, c’est un retour à la situation qui existait avant que la Banque du Canada n’augmente les taux d'intérêt.

Cette réalité déçoit les acquéreurs potentiels, qui espéraient une forte correction des prix pour se permettre d'acheter une première maison.

« L’offre est sans aucun doute le principal problème. » — Une citation de Jeanhy Shim, présidente de Housing Lab Toronto

La présidente de Housing Lab Toronto, Jeanhy Shim, dit avoir assisté au retour des acheteurs ces derniers mois. Toutefois, ce ne sont pas des acheteurs qui achètent pour la première fois. Ce sont des gens qui possèdent déjà des maisons et qui, souvent, ont plusieurs sources de revenus , explique-t-elle.

On voit que depuis janvier, c'est presque deux fois plus compétitif pour les acheteurs d'acheter un bien immobilier , remarque de son côté Thomas Delespierre, agent immobilier à Toronto, qui constate par ailleurs beaucoup plus de visites .

M. Delespierre donne l’exemple d’une maison à Durham qui a reçu 130 visites en l’espace d’une semaine avec une quinzaine d'offres, alors que c’est beaucoup plus calme pour les condos dans la même tranche de prix à Toronto, note-t-il.

Ça dépend vraiment du type de bien et du quartier , résume l'agent immobilier.

Pour sa part, le directeur du Centre de recherches urbaines et d’aménagement du territoire de l'Université métropolitaine de Toronto, David Amborski, affirme que les nouveaux acheteurs sont les premières victimes de l'offre limitée à Toronto.

Pour faire face à ce problème, le gouvernement Ford a annoncé jeudi de nouvelles mesures destinées à permettre aux municipalités d’étendre leurs frontières plus facilement et plus rapidement pour que davantage de terrains soient disponibles pour y construire des logements.

Avec les informations de Yanick Lepage et de CBC