Des œufs de Pâques envahissent la maison du lieutenant-gouverneur à Regina

Le bâtiment s’est transformé le temps d’une journée en terrain de jeux pour les enfants et leurs parents venus en grand nombre.

La chasse aux œufs s’est déroulée en intérieur à cause de la présence encore importante de neige dans les jardins édouardiens.

Les organisateurs espéraient environ 400 personnes pour cette activité, affirme le responsable des visiteurs à la résidence du lieutenant-gouverneur, Jacob Sawatzky.

Lors de cette journée, les enfants devaient chercher des œufs en plastique cachés dans les différentes parties de la résidence.

Une fois la chasse terminée, ils pouvaient recevoir un sachet contenant des friandises en chocolat.

Des bénévoles ont apporté leur aide aux participants de la chasse aux œufs de Pâques. Photo : Radio-Canada

Néanmoins, malgré les efforts déployés par l’organisation de l'événement, le manque de personnels disponibles pour encadrer les visiteurs se fait ressentir.

Nous encourageons le plus grand nombre de personnes possible à venir participer et nous faisons de notre mieux pour répondre à ce besoin et, bien sûr, avec la fin de la pandémie et les restrictions, tout le monde veut participer, alors nous faisons de notre mieux , souligne M. Sawatzky.

Malgré tout, les enfants et parents présents ressortent avec le sourire.

Nous avons passé un bon moment aujourd'hui, le personnel fait du mieux qu'il peut dans les circonstances actuelles. Je pense qu'avec le froid, beaucoup de gens se tournent vers les activités à l'intérieur. , affirme un père de famille.

À cette occasion, les visiteurs ont aussi appris d’avantage sur l'histoire de la maison du lieutenant-gouverneur, la Government House.

Construit en 1891, le bâtiment a d’abord servi de résidence officielle du lieutenant-gouverneur des Territoires du Nord-Ouest et celle du lieutenant-gouverneur de la Saskatchewan de 1905 à 1945.

En 1968, elle a été désignée lieu historique national.

Avec les informations de Perrine Pinel