Plus de place pour le vélo sur le chemin Sainte-Foy, des opinions divergentes

La Ville de Québec a annoncé l'aménagement d'une piste cyclable quatre saisons sur le chemin Sainte-Foy plus tôt cette semaine. Les avis des commerçants et des citoyens divergent sur la question.

Une voie de circulation sera amputée dans chaque direction et 136 espaces de stationnement seront aussi retirés afin de créer des voies cyclables.

Si les travaux ne débuteront qu'en juin pour une ouverture du lien à la rentrée des classes. Plusieurs s'interrogent sur les répercussions de ce réaménagement du chemin Sainte-Foy. La majorité des personnes rencontrées samedi par Radio-Canada sont en faveur du corridor cyclable.

Prince Kakanakou, propriétaire de l'épicerie Saveurs d'Afrique, se réjouit des opportunités d’affaires que lui procurera la nouvelle voie dédiée aux cyclistes.

L'avantage le plus intéressant, c’est pour nous les commerçants, parce qu’on aura de l’affluence des cyclistes qui vont passer. Admettons qu’ils passent et qu’ils ont besoin de se rafraîchir, ils vont venir au magasin , croit-il.

Par contre, d’autres commerçants du quartier Saint-Sacrement se disent inquiets. C’est le cas d'Hélène Boutin, propriétaire du Salon de coiffure Fière Allure.

D'après elle, le chemin Sainte-Foy est comme un entonnoir pour la circulation dans le quartier. Même si elle ne craint pas l’impact de la nouvelle voie sur l’affluence de son commerce, elle s’inquiète pour la sécurité du secteur.

D'autres commerçants situés sur le chemin Sainte-Foy ont confié leurs préoccupations à Radio-Canada. Deux d’entre eux, dont la clientèle provient en partie de l’extérieur du quartier, prévoient que la perte d’espaces de stationnement en découragera plus d’un.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Échos positifs pour les cyclistes

C’est un axe qui va être direct et sécuritaire. Je pense qu’on en est rendu-là à la Ville de Québec dit d’emblée Pierre Baillargeon de la Table de concertation vélo des conseils de quartier de Québec.

M. Baillargeon croit que ce corridor sera très fréquenté. On sait qu’il y a un potentiel élevé de cycliste , affirme-t-il en faisant référence à diverses études.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Michaël Gosselin, le président de VéloCentrix, un organisme ayant pour mission de soutenir la culture du vélo urbain dans la ville de Québec, est très heureux de ce premier pas en faveur du transport actif. Or, il croit que la Ville aurait pu aller encore plus loin.

On voudrait en avoir plus, assure Michaël Gosselin, président de Vélocentrix. On est capable d’en faire deux kilomètres mais est-ce qu’on est capable d’en faire cinq kilomètres, huit kilomètres? J’aimerais voir la Ville de Québec être encore plus courageuse et enlever plus d’espace à la voiture.

M. Gosselin pense que la 4e avenue dans Limoilou ou encore le chemin de la Canardière était plus prioritaire à transformer en voie cyclable.