Les friandises exotiques ont la côte à Sherbrooke

Il s'agit d'un marché en plein essor et qui grandit constamment : des boutiques de sucreries exotiques s'installent dans plusieurs quartiers de Sherbrooke. Les sucreries importées sont plus populaires que jamais, propulsées par les plateformes Tiktok et Instagram.

Le lapin livre des bonbons cette année , lance gaiement Cédric Gagné-Marcoux. Les bonbons exotiques sont populaires pour Pâques. Les enfants sont nombreux à avoir demandé ces sucreries, croustilles ou boissons qui font voyager à travers le monde.

Il est maintenant possible de goûter aux bonbons de différents pays. Photo : Radio-Canada / Pierrick Pichette

Les jeunes savent ce qui se passe à l'autre bout du monde, chose qu'on n'avait pas quand nous étions jeunes, explique ce dernier. Ils savent ce que les enfants en Europe vont manger comme bonbons.

Les réseaux sociaux ont fait exploser la popularité de ces bonbons importés l'étranger, si bien que les bonbonnières se multiplient dans la région. En quelques mois, près d'une dizaine de commerces ont commencé à vendre ces produits aux saveurs inusitées à Sherbrooke.

« Tout ce qui est Pokémon, les enfants adorent », mentionne la propriétaire de l’épicerie internationale Ô Délices, Aude Roy. Photo : Radio-Canada / Pierrick Pichette

C'est surtout l'évolution de TikTok et YouTube. Maintenant, les enfants se filment en mangeant leurs bonbons , explique la propriétaire de l’épicerie internationale Ô Délices, Aude Roy.

« J'ai écouté les clients, la demande des petits clients qui venaient en boutique et me disaient : "Est-ce que tu as ça, tel produit ?" Donc j'ai fait entrer au fur et à mesure les produits. » — Une citation de Aude Roy, propriétaire de l’épicerie internationale Ô Délices

Chez Tricot-Thé Serré, le tricot et le thé cohabitent maintenant avec une bonbonnière : La petite gâterie. Il y a bien des tricoteuses qui viennent chercher leur laine ici et disent : "Ah, des bonbons! Ça, je ne savais pas que ça existait encore. Ça, j'avais ça quand j'étais petite!" raconte Gabrielle Lemieux qui y travaille.

Plus d'employés étaient nécessaires pour répondre à la demande, samedi, chez Snack Planet. Photo : Radio-Canada / Pierrick Pichette

Ces boutiques ne manquent pas de clients. On a beaucoup de gens. On a plus de 200 clients par jour en magasin et ça ne fait que continuer de grossir , constate le propriétaire, Jérémy Thériault.

Et une fois les bonbons choisis, c'est l'heure de goûter. C'est comme deux activités en une. Premièrement, tu découvres un peu tout ce qu'il y a, les saveurs. Après, bien c'est d'essayer pour voir si c'est bon aux finales , explique Charlie Dubois-Boulanger.

Avec les tendances qui s'enchaînent à une vitesse folle sur les réseaux sociaux, ces commerçants ont un défi constant à relever : celui de rester au goût du jour.

D’après le reportage de Pierrick Pichette