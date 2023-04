Danielle Smith présente d’autres raisons pour son appel avec Artur Pawlowski

Danielle Smith a déclaré, lors de son émission de radio, qu'elle avait pris l’appel d'Artur Pawlowski parce qu'elle pensait que cela se déroulerait dans le contexte de son rôle de chef d'un autre parti politique, le Parti de l’indépendance de l’Alberta. Depuis la fin mars, Artur Pawlowski n'est plus le chef de ce parti.

La première ministre explique que lorsque la discussion a dévié sur l'affaire judiciaire d’Artur Pawlowski, elle dit qu'elle lui a simplement rappelé qu'elle avait tenté d'obtenir l'amnistie pour les accusations liées à la COVID-19, mais que des responsables de la justice lui ont dit que les causes judiciaires devaient se dérouler de manière indépendante.

L'appel a été divulgué à l'opposition, le Nouveau Parti démocratique (NPD), qui l'a diffusé à des journalistes, le 29 mars. CBC/Radio-Canada a également obtenu cet enregistrement indépendamment du NPD de l’Alberta.

Cela a incité la cheffe du gouvernement à annoncer, il y a une semaine, qu'elle ne discutera pas publiquement de la question, car elle envisage une poursuite en diffamation et ne peut pas commenter le dossier, sur les conseils de son avocat.

Danielle Smith avait précédemment souligné qu'il n'y avait rien de mal avec l'appel, car elle avait publiquement promis d'examiner les cas judiciaires liés à la COVID-19 au nom des accusés. Jeudi, elle a cependant déclaré que même si aucune personnalité politique ne devrait discuter d'affaires pénales avec un accusé avant le procès, son appel téléphonique avec Artur Pawlowski était acceptable.

Des experts juridiques considèrent que l'appel était une violation claire du pare-feu entre les politiciens et le système judiciaire, notant qu’on entend Danielle Smith partager des détails internes sur la stratégie de la Couronne dans cette cause, tout en promettant d'effectuer des demandes au nom d’Artur Pawlowski et de lui revenir sur ce dossier, tout en lui disant que les accusations contre lui s'appuyaient sur des considérations politiques.