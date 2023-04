Un restaurant de Dieppe propose de souper comme sur le Titanic

Atelier Tony, un restaurant à Dieppe, au Nouveau-Brunswick, propose un repas somptueux comme on pouvait en avoir à bord du Titanic.

L’établissement propose cette expérience du 12 au 15 avril. Cela fera 111 ans que le Titanic a coulé.

C’est une expérience gastronomique de huit services que le restaurateur propose.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le menu spécial « Titanic » concocté par le restaurant Atelier Tony, à Dieppe au Nouveau-Brunswick. Il sera servi du 12 au 15 avril 2023. Photo : Atelier Tony (www.ateliertony.ca)

Pour 125 $, canard rôti, saumon poché, mousse de foie de poulet, huîtres Rockefeller, pêches en gelée et bien d'autres seront servis.

On a deux desserts, mais avant le dessert on a un plat de foie gras , ajoute Marc Brunet, gérant d'Atelier Tony.

La réponse du public est très positive pour les quatre jours où la soirée spéciale est au menu, a déclaré Marc Brunet, gérant d'Atelier Tony. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

On veut etre capable de créer une expérience dont les gens vont parler le lendemain matin au déjeuner , dit Marc Brunet. C'est surtout de livrer une émotion, une émotion dans les créations culinaires et à la table .

Le restaurant promet un décor pour recréer l'atmosphère de l'époque. On a aussi engagé une violoniste et un pianiste pour égayer les convives.

Ces deux artistes vont plonger les convives dans une ambiance musicale des années 1910. Ragtime, classique et quelques airs irlandais, selon la violoniste Christine Melanson.

Atelier Tony, à Dieppe. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

La réponse du public est incroyable jusqu'ici, raconte Marc Brunet, car le restaurant ne prévoyait que deux soirées au départ. Il y a 48 places par soir, dit-il.

Il croit qu'un tel concept touche une corde sensible. Atelier Tony pense déjà à d'autres menus historiques pour des repas thématiques, cette fois liés à des événements qui définissent de plus près les Maritimes et l'Atlantique.