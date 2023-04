De jeunes initiés à l’entrepreneuriat exposent leurs projets innovants à Winnipeg

Une centaine de jeunes manitobains de 15 à 18 ans ayant bénéficié d’un programme après l’école, en création d’entreprises. ont exposé les produits et services de leur petite entreprise, samedi, au centre commercial de Saint-Vital à Winnipeg.

Certains d’entre eux, francophones, souhaitent contribuer au mieux-être des Manitobains avec des idées innovantes.

Ils sont 150 jeunes issus de 70 écoles de la province à avoir suivi le programme de l'organisme Junior Achievement Manitoba. Depuis novembre, ils ont travaillé plusieurs heures par semaine pour créer leur entreprise de A à Z.

Parmi eux, il y a Marvel Yeboah-Appiah du collège Miles Macdonell Collegiate, qui a créé l'entreprise NOVA. Nous, on crée les signes pour les jardins, pour que les personnes sachent ce qu'il pousse dans leurs jardins, affirme-t-elle. Elle se réjouit des liens qu'elle a pu tisser avec ses camarades ainsi que les jeunes d’autres écoles.

« Travailler avec une équipe, c'est une autre façon d'apprendre comment fonctionne une entreprise. » — Une citation de Marvel Yeboah-Appiah, élève au collège Miles Macdonell Collegiate à Winnipeg

Des projets créatifs et ludiques

Dans cette foire, l'inventivité des jeunes n'a pas de limite. S’il y a des kiosques dédiés à l'environnement, d’autres se consacrent au domaine de l’éducation. C’est le cas par exemple du journal de voyage, Bullet Proof Pages, imaginé dans la localité de Morden par Jaxon Forster et ses camarades de l'Institut Collégial Morden Collegial Institute.

Leur objectif est de proposer un journal de bord ludique pour occuper les enfants avec des jeux et des mots croisés colorés pendant les voyages. Pour ces jeunes, c'est une façon d'encourager la déconnexion pendant les longs trajets. Jaxon Forster, 16 ans, estime que les enfants peuvent faire quelque chose d'autre que juste jouer sur leurs iPad ou les téléphones .

Jaxon Forster et ses camarades sont originaires de Morden au Manitoba. Ils ont participé au programme Juinior Achievement et sont fiers de leur produit final à destination des familles. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

Jeanette Bergmann, la gestionnaire du programme des entreprises de l’organisme Junior Achievement Manitoba souligne que la seule équipe issue du Manitoba rural a su se faire remarquer avec l’un des projets les plus aboutis de la foire .

En immersion dans le monde du travail

Pour plusieurs jeunes rencontrés, cette expérience allant de la création à la concrétisation de leur entreprise a été très instructive. Par exemple, Jaxon Forster se réjouit d’avoir eu une vision plus large du monde de l’entreprise . Il estime avoir acquis des méthodes efficaces sur la gestion du temps. Lancer son entreprise, ça demande beaucoup de travail mais au moins pour l’avenir, j’ai une idée sur tout le travail que ça demande , témoigne-t-il.

Jeanette Bergmann affirme que cela fait des années que ce programme existe. Les jeunes sont formés en ressources humaines, en prise de parole en public, en gestion de projet… autant de compétences requises pour intégrer au mieux le monde de l’entreprise , souligne-t-elle.

Jeanette Bergmann est la gestionnaire du programme des entreprises de l’organisme Junior Achievement Manitoba. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

Elle ajoute que plusieurs jeunes ayant suivi le programme ont ensuite contribué à l’économie manitobaine en devenant propriétaires ou entrepreneurs .

Cette année, l’initiative continue d’inspirer plusieurs jeunes qui ont été confortés dans leurs choix personnels. C’est le cas de Gurnoor Narang qui gère les médias sociaux de l’entreprise de Bougies naturelles Sticks and Sparks.

Gurnoor Narang est élève à l'Institut Collégial Vincent Massey Collegiate à Winnipeg. Elle présente des bougies naturelles parfumées de son entreprise Sticks and Sparks. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

Je parle français, anglais, urdu, punjabi et un peu d’espagnol donc après l'école, je veux faire du commerce international dans la mode , affirme l'élève de l'Institut Collégial Vincent Massey Collegiate.

La petite équipe de Sticks and Sparks a pu vendre près d’une vingtaine de bougies dans la journée. Plusieurs kiosques ont proposé des ventes de leurs produits, une partie de l’argent recueilli est reversée aux organismes à but non lucratif.

Ces jeunes entrepreneurs sont ravis d'avoir vécu cette expérience qui leur a donné un portrait concret des réalités de l'entrepreneuriat. La prochaine foire d’exposition aura lieu le 15 avril au centre commercial Kildonan Place Shopping Centre.