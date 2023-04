Alimentation : une nouvelle ressource pour connecter les entrepreneurs en Atlantique

La plateforme MIXR est décrite comme un outil intuitif pour aider les intervenants canadiens du secteur des aliments et des boissons à se connecter, à collaborer et à créer. Elle regroupe plus de 4000 petites, moyennes et grandes entreprises de la région atlantique.

Elle a été développée par Aliments et Boissons Atlantique ( ABA ), une association industrielle qui se consacre à la croissance des fabricants d’aliments et de boissons dans la région.

Le but ultime, c'est vraiment de connecter l'écosystème des transformateurs d'aliments et de boissons au Canada, puis aussi en Atlantique , a expliqué en entrevue Tammy Brideau, la directrice exécutive d’Aliments et Boissons Atlantique.

Elle qualifie MIXR d’outil gagnant-gagnant qui vise à abattre certaines barrières entre les différents intervenants qui ont besoin de travailler ensemble.

Lee Turner, gérant des ventes à l'échelle nationale chez ADL, ou Amalgamated Dairies Limited, une entreprise de l'industrie laitière basée à l'Île-du-Prince-Édouard, dit constater déjà le potentiel de MIXR.

100 % de notre produit est fait localement, ici dans notre usine à Summerside. Tout le lait vient de l’île, mais nos emballages viennent de l’extérieur de notre région. Ce que MIXR nous permet de faire, c’est de trouver un fournisseur dans la région , a-t-il expliqué.

Il ajoute que l’entreprise ne peut pas développer des liens aussi étroits, face à face, avec les fermiers situés hors de l’île. De faciliter les connexions, dit-il, est important pour que nous soyons un joueur régional, et non seulement provincial .

Tammy Brideau, d’Aliments et Boissons Atlantique, observe que cet outil pourrait aussi servir le commerce dans d’autres industries et n’exclut pas que sa portée soit étendue. On a commencé avec aliments et boissons, cela ne veut pas dire que l'on ne peut pas avoir d'autres modules avec d'autres secteurs , avance-t-elle.

D’après le reportage de Julien Lecacheur