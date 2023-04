Dans le Downtown Eastside, un repas de Pâques dans un contexte de crise du logement

L’organisme de bienfaisance Union Gospel Mission à Vancouver a servi plus de 2800 repas, samedi, lors de son traditionnel repas annuel de Pâques. Un repas chaud a été offert à des personnes en situation d’itinérance et de pauvreté dans le quartier du Downtown Eastside.

Une pluie constante bat les rues de la métropole, alors qu’Environnement Canada a publié un bulletin météorologique spécial prévoyant un long épisode de pluie avec jusqu’à 50 millimètres de précipitation samedi et dimanche.

Michael Peterson, l’un des clients du refuge, s’est dit ravi de l'événement. Entre toutes les horreurs de la vie, il y a tellement de moments d’arc-en-ciel, comme cet endroit-ci.

M. Peterson raconte avoir fait faillite, et avoir eu par la suite un accident de voiture contre un arbre, ce qui lui a fait subir une commotion cérébrale, et l’a empêché de travailler. Je suis ici au refuge parce que je n’ai pas d’argent. C’est trop cher ici à Vancouver , dit-il.

Un bénévole de l'organisme Union Gospel Mission sert un repas à un client lors de l'annuel repas de Pâques. Photo : Union Gospel Mission

Une centaine de bénévoles ont aidé à la préparation du repas. Les préparatifs commencent des semaines à l'avance. Vous savez, lorsque vous avez environ 700 kilogrammes de jambon à préparer, et à commander au préalable, à coordonner les bénévoles, et bien c’est beaucoup de travail , explique Dean Kurpjuweit, le président de l’organisme.

Le repas de Pâques a lieu alors que la Ville de Vancouver vient tout juste d’imposer le démantèlement d’un village de tentes sur la rue East Hastings, sous une forte supervision policière, la culmination de huit mois de tensions entourant le campement.

Un manque de logements déploré

L'Union Gospel Mission, qui offre aussi un refuge aux personnes vulnérables, déplore le manque de logement pour ses bénéficiaires. Il existe une énorme pénurie de logements adéquats pour les personnes que nous servons. Et chaque fois que nous croyons que le logement sera créé, quelque chose l’interrompt, et c’est reporté. Et cela est extrêmement frustrant pour nous , dit Dean Kurpjuweit.

Le président a écrit sur le site web de son organisme que les membres de nos communautés n'ont nulle part où aller à la suite du démantèlement. En cette période d'instabilité pour la communauté du Downtown Eastside, l'organisme indique qu'il est essentiel que les communautés se rassemblent dans des espaces sécuritaires.

Michael Peterson, qui savoure son repas de Pâques. Photo : Union Gospel Mission

Michael Peterson est d’accord avec cette vision. Ici, ils nous donnent toujours de la bonne nourriture, et ils nous donnent le sourire aussi , dit-il, en faisant un signe pour montrer la pièce bondée de gens savourant le repas de jambon, gratin de pommes de terre, légumes, et tarte aux pommes.

L’énergie est bonne ici aujourd’hui.

D'après les informations de Jennifer Magher