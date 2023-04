Les Blades remportent une première victoire à Saskatoon dans un aréna plein à craquer

Les sièges se remplissent facilement dans l'aréna de la Ville des Ponts depuis le début de la série, notamment grâce aux performances de Connor Bedard, capitaine et joueur étoile des Pats de Regina.

Toutefois, c'est bien les Blades que Ed Bobiash et sa famille sont venu encourager. Ils ont l'énergie et le talent nécessaire pour se rendre jusqu'à la Coupe Memorial cette année et ça nous rend très heureux , lance-t-il, vêtu de bleu et or.

Plus de 12 000 amateurs de hockey se sont présentés au SaskTel Centre pour assister à la cinquième partie opposant les Blades aux Pats.

Ed Bobiash et sa famille ont vu la plupart des matchs, dont tous ceux disputés à Saskatoon. On n'a pas eu une telle équipe depuis des années!

Ed Bobiash, accompagné de sa famille. Photo : Radio-Canada / Dayne Patterson

Deux jeunes amateurs de hockey, Sawyer Kolb et Everett Goshulak, étaient partagés à savoir qui encourager, Connor Bedard ou les Blades.

J'essaie de copier ce qu'ils font , lance le jeune Everett Goshulak, inspiré par les performances des joueurs.

De son côté, Shane Cardinal est venu avec ses filles depuis Whitewood. La famille a revêtue des chandails des Pats, dont un signé par leur capitaine. Voir [Connor Bedard] jouer, c'est impressionnant. J'ai hâte de le voir dans la LNH , souligne-t-il.

Gagner à domicile

Le défenseur des Blades Tanner Molendyk confie que c'était probablement le meilleur début de partie de l'équipe au cours de cette série, puisqu'ils ont pris l'avance par deux buts en 6 minutes lors de la première période.

Les trois premiers buts de la partie ont été comptés dans les 10 premières minutes de la première période, dont un lancer frappé en supériorité numérique par Connor Bedard.

Tanner Molendyk se réjouit d'avoir gagné un match devant une foule nombreuse à Saskatoon. C'est décevant de perdre à domicile. De gagner ce match, c'est très important , dit-il.

C'est la première partie de la série entre les Blades et les Pats à ne pas se terminer en prolongation. La sixième partie opposant les deux équipes aura lieu samedi soir, à Regina.

Avec les informations de Dayne Patterson