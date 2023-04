Le bac brun 101 : cartons de pizza et excréments de chien acceptés

À l’approche de la première collecte des matières compostables à Trois-Rivières et les environs, les résidents peuvent déjà commencer à composter. Quoi mettre ou ne pas mettre dans le bac brun? Tout ne constitue pas une matière compostable, mais vous pouvez y mettre plus de choses que vous ne le pensez.

Sylvie Gamache, conseillère en communication chez Énercycle, recommande d’abord de commencer à composter environ une semaine avant la première collecte pour éviter des odeurs désagréables.

Toutes les matières organiques, telles que des résidus de table, des résidus de plantes ou encore du papier et du carton, même s’ils sont souillés, peuvent être jetées dans le bac brun. Vous pourrez ainsi vous débarrasser de vos boîtes à pizza souillées en tout respect de l’environnement.

Une autre bonne nouvelle, les excréments d’animaux peuvent également y être jetés. Ainsi, la litière de chat et les excréments de chiens sont acceptés.

Tout ce qui ne constitue pas une matière organique telle que des couches, des lingettes, différents plastiques ou des résidus dangereux ne sont pas compostables.

Sylvie Gamache y va également de quelques conseils pour faciliter la mise en place de cette nouvelle habitude chez les citoyens. Elle recommande de tapisser le fond du bac d’une boîte de carton pour récolter l’eau des matières compostables et éviter qu’elles ne collent au fond, ce qui facilite par la suite le nettoyage.

Il faudrait éviter les sacs de type pellicule de plastique dit compostable ou oxodégradable, puisque ceux-ci sont souvent refusés lors de la collecte. Les sacs de papier sont les seuls types de sacs qui seront acceptés lors de la collecte. Le meilleur choix selon Mme Gamache demeure de simplement ne pas en utiliser.

Finalement, elle conseille d’éviter de mettre le bac au soleil et d’emballer les items susceptibles de sentir mauvais dans du papier ou de les saupoudrer de bicarbonate de soude.

Une vaste opération

La première collecte des matières compostables sera effectuée par la ville le 17 avril et le 1 er mai à Shawinigan. La collecte débutera de manière progressive dans les autres municipalités jusqu’en juin.

La distribution des bacs à compost constitue une vaste opération sur le territoire de la Mauricie. En tout, ce sont 90 000 bacs qui seront distribués à travers 37 municipalités. Il est donc normal, selon Sylvie Gamache, que des citoyens n’aient toujours pas reçu leur bac brun.

La distribution est terminée à Shawinigan et Trois-Rivières et est en cours dans les MRC de Mékinac, des Chenaux et Maskinongé.

La collecte sera effectuée chaque semaine jusqu’à la mi-novembre et à chaque deux semaines pendant l’hiver.

Au Québec, 700 municipalités ont déjà implanté un service de collecte des matières compostables.

D'après une entrevue réalisée à l'émission Toujours le matin