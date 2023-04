Plus d’achalandage pourrait prolonger la saison de ski alpin

On ne ferme pas parce qu’il n’y a plus de neige, on ferme parce que les gens ne sont plus au rendez-vous , souligne la directrice du Centre de Ski Le Relais, Mélanie Morneau, qui rappelle que la station ferme toujours autour du 10 avril.

Si le stationnement principal de la station du Lac-Beauport était rempli au maximum de sa capacité samedi à l’occasion du Défi Ski, les journées de semaine sont plus tranquilles après la période de la relâche, constate Mme Morneau. Dès qu’il y a un rayon de soleil, les gens semblent se tourner vers un autre sport , soutient-elle.

Première saison sans mesures sanitaires, celle de 2022-2023 a tout de même été très achalandée au Centre de ski Le Relais. On a eu une très belle saison, il y a eu une augmentation d’abonnements cette année.

Malgré un début de saison tardif et un peu de pluie verglaçante cette semaine, Mme Morneau ne constate pas que les phénomènes météorologiques dommageables pour le ski sont en augmentation. On a à composer avec Dame nature à chaque année. À jongler avec les aléas qu'elle peut faire, mais bon an mal an c'est à peu près pareil.

Les télécabines du Mont-Sainte-Anne sont de nouveau en service depuis samedi matin sous l'autorisation de la Régie du bâtiment. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

MSA : hiver laborieux

Bien que le Mont-Sainte-Anne doit terminer sa saison le 23 avril prochain, Maxime Cretin, vice-président directeur général, région de l’Est, Resorts of the Canadian Rockies ( RCR ) indique déjà qu’en toute objectivité, ça va être un hiver laborieux du côté du Mont-Sainte-Anne .

La chute d’une télécabine en décembre dernier qui a causé la fermeture du remonte-pente pour quatre mois a fait mal. L’impact est réel, sachant que c’est notre remontée principale. Non seulement on a été fermé pendant un mois et on a vu forcément une baisse directe sur notre achalandage.

M. Cretin souligne toutefois que la priorité cette année a été de faire le point sur la procédure d’opération.

Conscient que de recréer un lien de confiance avec les clients prendra du temps, M. Cretin croit que cette étape de réouverture [ y ] participe.

La prochaine étape, c’est le plan d’investissement , mentionne M. Cretin. Il indique que RCR se prépare à dévoiler très prochainement ce plan pour la montagne.

L'organisme des Amis du Mont-Sainte-Anne est moins optimiste.

Faut savoir qu'en 1992, il y a eu 700 000 journées années de ski. Dans les dernières années, c'était 350 000, ça a fondu de moitié. Et là le Mont-Sainte-Anne nous dit que le dernier hiver a été triste. Bien évidemment, si tu es pour payer 150 dollars par jour pour faire du ski alpin, tu veux avoir une expérience intéressant , soutient le président de l'organisme, Yvon Charest.

Il craint que l'achalandage continue de baisser en raison des problèmes récurrents touchant la montagne.

Stoneham et le Massif

Pour la station touristique Stoneham qui appartient aussi à RCR , le bilan de saison est très positif selon M. Cretin. Après la fermeture de la station lundi, les abonnés pourront aller skier jusqu’au 23 avril au Mont-Sainte-Anne.

Les télécabines du Massif de Charlevoix sont hors fonctions jusqu'à la fin de la saison mercredi. Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

Au Massif de Charlevoix, les télécabines sont toujours hors-services et le resteront jusqu’à la fin de la saison le 12 avril. L’administration de la montage n'informe pas de la date de remise en fonction.

Pour ce qui est de la station touristique Massif du Sud, la saison devrait se terminer au plus tôt, le 23 avril prochain.

Avec la collaboration de Raphaël Beaumont-Drouin et de Philippe L'Heureux