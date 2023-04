Un projet de 66 maisons unifamiliales dans le Canton de Cleveland divise

Les réactions sont vives face à ce projet qui prévoit une soixantaine de résidences sur des terrains de cinq âcres chacun.

Il va y avoir trop de maisons ici. S'il y en avait une vingtaine, oui! Mais 66 maisons, on va tout détruire, déplore une résidente, Guylaine Turcot. Ça n'a pas d'allure.

Mme Turcot et ses concitoyens ont plusieurs craintes environnementales. La présence souterraine d'une ancienne mine de chrome est la plus importante d'entre elles.

« Si jamais on commence à jouer dans tout cela, on commence à faire des trous pour faire des puits, on va faire la fondation, on va bouger la terre, on risque d'avoir des contaminants qui vont refaire surface et qu'est-ce qui va arriver? Peut-être que la nappe phréatique sera contaminée et moi, qu'est-ce qui va arriver avec mon puits? Bien, je n'aurai plus d'eau potable. » — Une citation de Guylaine Turcot, citoyenne

Ce projet inquiète également Nadia de Courval. Nous avons 11 km de chemin de terre de la grande ville de Richmond et on est en plein milieu de boisés, de grands lots. Il y a de la faune et de la flore. On se demande ce que ça vient faire.

De plus, l'accès à ces terrains est difficile en raison de l'état des chemins. Pour les citoyens qui s’y opposent, il s'agit d'un projet illogique. L'hiver et durant tout le printemps, on a eu des chemins difficilement carrossables. C'était des trous par-dessus des trous, ça n'arrêtait pas et je voyais même des autos zigzaguer , raconte Michel Champagne.

Le promoteur Guillaume Cayer-Richard est convaincu d'apaiser les inquiétudes environnementales. Il considère que son projet situé à huit minutes de l'autoroute 55 va enrichir la municipalité.

« La valeur foncière de Cleveland avec le projet de 66 propriétés, si on y va avec 400 000 $ chacune de valeur foncière, on parle au-dessus de 25 M $. Je peux vous dire que l'argent pour réparer, entretenir ou faire de meilleurs chemins, ce ne sera plus un problème. » — Une citation de Guillaume Cayer-Richard, promoteur

Les citoyens touchés considèrent aussi que le Canton de Cleveland manque de transparence dans ce dossier

C'est vraiment au niveau du dialogue qui semble achopper du côté de la municipalité et qui pose problème pour ma part, dit Marc-Antoine Pétrin. Il y a vraiment quelque chose d'opaque et d'étanche là.

Il a été impossible de faire le point avec la municipalité samedi. Dans une récente communication, cette dernière indiquait vouloir attendre le dépôt du projet avant de le commenter.

