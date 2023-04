Un policier de la GRC de la Nation Saulteaux réunit des familles autochtones grâce à l’ADN

Un policier de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) basé à Fort Qu'Appelle, en Saskatchewan, partage son temps entre son emploi et son travail généalogique pour réunir des familles autochtones séparées, entre autres, par la rafle des années 1960.

Dean Lerat, qui est aussi membre de la Nation Saulteaux Muscowpetung, retrouve l'histoire des familles, notamment grâce à des tests ADN , des avis de décès et des archives de la GRC .

Selon lui, cela lui permet de créer des cartes génétiques de plusieurs personnes dans le sud et l'est de la Saskatchewan.

Je crois que j'ai aidé plus de 15 survivants de la rafle des années 1960 et descendants de survivants des pensionnats à retrouver leurs origines , précise Dean Lerat, en entrevue à l'émission Unreserved de CBC .

Dans ses temps libres, le policier fait des recherches pour retrouver les familles de ceux qui l'approchent et vise à leur fournir un arbre généalogique, qu'il soit partiel ou complet .

Selon Dean Lerat, l'idée de remonter le fil des origines lui est venue de sa propre histoire familiale. Sa grand-mère maternelle, une membre de la Première Nation de Cowessess, est une survivante des pensionnats.

Elle est tombée enceinte très jeune [...] Elle a beaucoup souffert et n'a jamais voulu révéler l'identité du père de ma mère , explique-t-il. Il a donc utilisé des tests ADN pour en savoir plus sur ses origines et a ainsi découvert une famille dont il ignorait l'existence.

Des membres de la famille de Dean Lerat ont ensuite voulu eux aussi en savoir plus sur leurs histoires familiales, créant des liens de plus en plus étendus.

À partir de là, les connexions se sont étendues à d'autres Premières Nations du traité numéro 4. J'ai créé un arbre généalogique à partir de tous ces résultats de tests ADN. Je crois que j'en suis à 11 000 personnes maintenant.

Retrouver leur chemin

Dean Lerat note qu'avec ce travail généalogique, il y a toujours une possibilité de découvrir de nouveaux membres de sa communauté.

Je sais que 12 personnes reviennent [cet été dans la communauté de Cowessess] pour rencontrer leurs descendants et apprendre à connaître leur culture.

Selon le chef de la Première Nation de Cowessess, Cadmus Delorme, le travail de Dean Lerat est une bouffée d'air frais pour plusieurs familles .

Nous ne connaissons même pas toute notre histoire. Avec ce travail généalogique et tous les moyens modernes [...] ça confirme l'étendue de ces liens familiaux [...] C'est comme ça que nous devenons plus forts en tant qu'Autochtones , dit-il.

De son côté, Dean Lerat se réjouit de voir des personnes autochtones retrouver leurs communautés.

Ils se reconnaissent tout de suite, parce qu'ils ont des airs de famille et des apparences similaires. C'est un sentiment merveilleux de les voir retrouver leur chemin.

Avec les informations de Laura Beaulne-Stuebing et de Rosanna Deerchild