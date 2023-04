L’engouement pour le chocolat de Pâques est toujours présent en Abitibi-Témiscamingue

À Ville-Marie, la boutique des Chocolats Martine commençait déjà à se remplir dès samedi matin. Une quarantaine de moulages différents ont été produits depuis la fin janvier pour suffire à la demande, selon la propriétaire Line Descoteaux.

Ça passe de la petite cane au lapin, bien sûr. On a des hippopotames, des dauphins, on a toutes sortes de figurines, surtout des animaux , énumère la chocolatière.

La période la plus lucrative de l’année

Olga Coronado Mijangos, propriétaire de Choco-Mango, montre ses créations pascales. (Archives) Photo : Radio-Canada / Émélie Rivard-Boudreau

Elle estime que la période de Pâques représente au moins 25% de ses ventes annuelles pendant les trois semaines de ventes. Quand on pense à ça, il faut en avoir dans notre famille, il faut donner des cadeaux et tout ça… Je dirais que c’est pas rare des gens qui achètent au moins une centaine de dollars de chocolats , observe Mme Descoteaux.

Chez Choco-Mango de Val-d'Or, ce chiffre grimpe à environ 60%, selon la propriétaire Olga Coronado. Tout le monde doit avoir un petit coco de Pâques ou une boîte de chocolat. (C’est) tout le contraire des autres fêtes, que c'est une boîte de chocolats pour tout le monde et qu’on partage , illustre-t-elle.

Des ajustements pour refléter le marché actuel

Cette année, la chocolaterie Choco-Mango mise sur une production de petites et de moyennes tailles.

On a calculé le montant d’argent que le monde voulait vraiment dépenser, entre 20$ et 25$ par moulage. On a donné aussi la chance au monde de choisir un coco de qualité qui représente le prix qu'ils payent , indique la chocolatière valdorienne, qui estime produire entre 5000 et 6000 chocolats pour la période de Pâques.

La chocolatière et propriétaire des Chocolats Martine sort une coccinelle de son moule, une étape nécessaire pour bien figer le chocolat. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

La hausse du coût de production et le contexte économique actuel forcent les chocolateries à trouver des solutions pour demeurer accessibles tout en étant rentables.

Même son de cloche au Témiscamingue pour Line Descoteaux.

C'est sûr qu'on a ajusté. Le chocolat a subi une augmentation très très sévère. Depuis que je suis propriétaire des Chocolats Martine j'ai jamais vu ça , assure-t-elle. Les coûts de transport aussi sont majeurs ces temps-ci donc oui, on a dû augmenter un petit peu, mais on s’en sort quand même », ajoute la propriétaire.

L’achat local toujours d’actualité

Chocolat de Pâques Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Les deux chocolatières se réjouissent que la clientèle soit au rendez-vous année après année.

Je suis tellement contente de l’encouragement des gens , exprime la femme d’affaires témiscamienne. Il y a toujours une certaine difficulté parce que c’est sûr qu’en termes de coûts, nos chocolats sont beaucoup plus chers que les compétiteurs où les chocolats sont beaucoup moins purs. Mais il y a justement cette tradition-là des gens qui viennent acheter nos chocolats , dit-elle avec un sourire de gratitude.

De son côté, la propriétaire de Choco-Mango, Olga Coronado, est reconnaissante de pouvoir vendre autant de chocolat artisanal produit par des gens de la région.