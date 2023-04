Un couple saskatchewanais invite des inconnus recrutés sur le web à son mariage à Winnipeg

Deux Saskatchewanais de Canora se sont mariés vendredi au parc Saint-Vital de Winnipeg, à plus de 400 km de leur domicile, entourés d’inconnus recrutés sur Internet, à défaut de membres de leur famille.

Dans les mois précédents, Vanessa Yawney et Derek Loewen avaient posté sur Reddit des messages à la recherche d'au moins deux témoins et d'un célébrant pour assister à leurs noces à Winnipeg.

Dans leur appel aux inconnus, ils ont expliqué qu'aucun d'entre eux n'avait beaucoup de famille. En effet, la plupart des membres de la famille de Yawney sont décédés. Quant à Loewen, il a grandi dans une famille d'accueil et n'avait pas non plus de famille.

Nous espérons par miracle que vous pourrez tous vous joindre à nous le 7 avril 2023 à l'abri de pique-nique du parc Saint- Vital pour notre mariage , indique le message publié sur Reddit le 4 février.

Les mariés au centre entourés d'inconnus qui ont répondu à leur invitation sur Internet. Photo : Radio-Canada / Travis Golby

Une dizaine d'inconnus se sont présentés. Ils se sont dits impressionnés par l'idée.

J'espère qu'ils se feront beaucoup d'amis et qu'ils profiteront de Winnipeg , souhaite Dylon Kornell, un des participants.

Ils voulaient se marier avec toute une bande d'inconnus sur Internet et je pense que c'est formidable , explique Joey Dearborn, qui a accepté d’être l'officiant après avoir découvert l'histoire du couple.

La mariée Vanessa Yawney s'est déclarée satisfaite de l'affluence et n'a pas été surprise que des Winnipégois qui ne les connaissaient aient assisté à leur mariage. Winnipeg a toujours été le lieu de vacances privilégié du couple, qui envisage de s'y installer.

La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance décontractée sans une planification méticuleuse que nécessite ce genre d’événements. La robe de mariée a ainsi été oubliée en Saskatchewan et la teinture qu’elle s’est faite chez la coiffeuse n'a pas donné les effets attendus. Mais c’est loin de provoquer la déception chez Mme Yawney.

Nous espérons que ce mariage sera mémorable, non seulement pour nous, mais aussi pour tout le monde.

L’ histoire du couple a commencé à Moose Jaw, en Saskatchewan, il y a quatre ans. Depuis lors, ils ont deux filles, âgées d'un et de deux ans, puis deux chiens.

Avec les informations Bryce Hoye