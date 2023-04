Jasper compte lancer son système de transport en commun cet été

La Ville de Jasper, en Alberta, compte lancer cet été son système de transport en commun permanent pour réduire les embouteillages et donner à la fois aux habitants et aux touristes une solution pour se déplacer sans véhicule.

C’est la première étape d’un plan plus large, mais c'est une première étape plutôt enthousiasmante , a déclaré le maire de Jasper, Richard Ireland.

Jasper compte 4700 résidents à l’année, et la communauté doit gérer un afflux de visiteurs, notamment pendant l’été. Ces touristes créent un engorgement sur les stationnements dans le centre-ville, et aux attractions touristiques dans le parc national.

Des hôtels et des opérateurs touristiques gèrent leurs propres autocars pour leur clientèle, mais il n’y a pas de transport en commun, contrairement à Banff où les autobus de Roam font des liaisons avec des attractions telles que Johnston Canyon et le lac Minnewanka.

En février, Jasper a voté à l’unanimité en faveur du lancement d’un service cet été après avoir expérimenté un projet pilote pendant l'été 2021. La Ville est désormais à la recherche d’un opérateur de transport en commun qui pourra fournir une flotte d’autobus et du personnel d’ici juin. Ce nouveau service devrait être opérationnel à l’année, sept jours sur sept, avec des horaires différents selon les saisons.

Pendant l’été, un autobus passerait notamment par deux terrains de camping, alors qu'en hiver, il n'y aurait pas d'arrêt à ces campings, et la fréquence serait également moindre. La Ville s’attend à ce que le service soit utilisé à la fois par les touristes et les résidents, notamment des élèves du primaire et des visiteurs arrivant en train.

Des vélos électriques à louer

La Ville souhaite donner la préférence à un opérateur qui peut fournir des autobus à zéro émission et entièrement accessibles. Les conseillers municipaux ont aussi approuvé un projet pilote d’un service de partage de vélos électriques, en intégrant les stations de recharge aux arrêts d’autobus.

Le maire explique que la Ville veut encourager les personnes qui se déplacent à réduire leur impact sur l'environnement. Même si Jasper n'est pas aussi embouteillé que Banff, Richard Ireland juge que certains endroits sont dangereusement bondés.

Il précise que les touristes se garent sur une route étroite à proximité du lac Annette et du lac Edith, ce qui pourrait poser problème aux services d’urgences.

La Ville est en discussion avec des partenaires comme Parcs Canada pour du financement. L'automne dernier, la communauté a signé un protocole d'entente avec l'agence fédérale pour augmenter les options de transport en commun dans le parc.

Avec les informations de Michelle Bellefontaine