Du sous-sol au podium, vingt ans de musique électronique

Pascal Asselin, alias Millimetrik, fête 20 ans d’une carrière bien remplie et jalonnée de succès.

Après avoir été pionnier de la scène électro québécoise, il conforte aujourd’hui son statut de vétéran avec plus d’une dizaine d’albums au compteur et un prochain qui paraîtra en automne 2023.

Un parcours qui le laisse un peu incrédule. J’ai commencé tellement par pur plaisir, je ne pouvais pas anticiper ça a-t-il confié au micro de l’émission C’est encore mieux l’après-midi.

Le musicien Millimetrik, alias Pascal Asselin Photo : Radio-Canada / Eirik Chouinard

Une histoire qui a débuté par hasard pour le musicien natif de Beauport, alors qu’il était batteur dans un groupe de rock. Au début des années 2000, il se retrouve responsable d’un séquenceur, un nouvel outil à manipuler en plus de sa batterie acoustique. Il se passionne très vite pour le rythme électronique, explore et construit une banque de sons grâce à laquelle il lancera un premier album en 2003.

Depuis, l’autodidacte a travaillé avec acharnement pour conquérir le public. Un véritable défi, car il y a deux décennies, les amateurs de musique électro étaient peu nombreux.

« C'est un peu une comme une montagne que j'ai gravie lentement mais sûrement. » — Une citation de Millimetrik

Un 20e anniversaire souligné comme il se doit

Malgré un rythme effréné de production pendant 20 ans, Millimetrik en a encore sous le capot. Son nouveau projet est intitulé Life Elevated et se divise en trois mini-albums.

Chaque partie illustre différents moments de la journée en suivant les phases du soleil. Je m'inspire souvent de la géographie et de la météo dans ma musique .

Pascal Asselin lors d'un voyage en 2022. Photo : Page Facebook de Millimetrik

Pascal Asselin explique que sa trilogie suit un début de journée plus pop , un après-midi funky et une fin de soirée marquée par une musique électronique plus lourde .

Le premier EP a été lancé le 31 mars 2023 et comprend notamment le titre Diamant brut en collaboration avec l’auteure-compositrice-interprète Valérie Clio.

Deux autres suivront en été avant la parution de l'album complet au mois d’octobre 2023.

Ça commence à bouger, mais il y a encore des côtes à monter

Pascal Asselin apprécie le chemin parcouru, mais estime qu’il y a encore beaucoup de travail pour élargir l’auditoire.

Il est heureux de voir la musique électronique récompensée par l’industrie musicale, comme en témoignent les deux Félix qu’il a reçus en 2020 et en 2022, toutefois, il rêve que ce style passe du petit au grand gala .

Millimetrik regrette également le manque de subventions pour les titres à caractère anglophone et s’interroge, j'ai toujours fait de la musique ici, est-ce que parce que ça chante en anglais sur mes chansons, ça n’est pas de la musique québécoise, qui n’est pas accessible aux subventions ? .

L’importance de la Vanlife

C’est souvent lors de voyages sur la route que Millimetrik trouve son inspiration.

Le titre de son prochain album Life Elevated est le slogan de l'état de l'Utah aux États-Unis, par lequel il a fait un crochet lors d’un récent voyage. L’apparition de la pancarte a été comme une révélation j'ai fait oh mon Dieu ça y est je tiens le fil! .

Au fil des années, le musicien a recherché davantage de chaleur, une évolution qui se reflète dans son travail. J'avais un flocon de neige tatoué sur le bras à l'époque et il a été couvert par un cactus plaisante l’artiste en décrivant sa musique ajoutant je ne renie pas mon passé c'est juste que j'avais envie d'autre chose .