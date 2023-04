La municipalité de Berry se penche sur l’avenir de son église

Une consultation publique a été organisée le 14 mars dernier en présence de plusieurs dizaines de citoyens pour expliquer les différentes solutions offertes.

On a amené des exemples d'utilisation dans d'autres municipalités, des solutions plus positives ou des solutions plus radicales [...] Pour l'instant, c'était d'arriver à une base d'information pour continuer la réflexion avec les citoyens , explique le maire Jules Grondin.

La municipalité a aussi envoyé un sondage pour connaître l'avis du plus grand nombre de résidents à ce sujet.

Le manque de ressources financières et de fidèles aux activités a amené la fabrique à lancer la réflexion sur le sujet avant la pandémie.

D'ailleurs, elle a confié la gestion de l'édifice à la Municipalité pour une durée de 6 mois.

La conseil municipal tiendra compte des avis de tous les intervenants avant de décider de la suite des choses, ajoute Jules Grondin.

On va faire une rencontre avec nos organismes de locaux. On a un comité des sports, on a le comité école locale, on a les personnes âgées, et s'il y a d'autres groupes d'intérêts de la municipalité qui veulent développer quelque chose, c'est le temps qu'ils nous en parlent aussi. On se donne le droit de rencontrer ces organismes-là individuellement, leur laisser le temps d'exprimer leurs besoins. Suite à ça, on va faire une autre rencontre avec la population pour expliquer les résultats du sondage sommaire, les résultats aussi de la consultation avec les organismes, les besoins de la municipalité et après ça, les citoyens vont [avoir une idée] puis on verra si on [ira de l'avant ou non] , insiste le maire.

Jules Grondin croit que l'édifice pourrait être repris pour servir aux services et aux activités de la municipalité et aux organismes locaux.