Des amateurs de chiens rassemblés dans le Grand Sudbury pour Pâques

Même s’ils ont été tenus à l’écart pendant trois ans en raison de la pandémie, les organisateurs n’ont eu aucun problème à rassembler plus de 200 chiens de races pures pour la compétition.

La participation est formidable , remarque Richard Paquette, président du concours. Ce fut tout un succès. Nous sommes extrêmement heureux.

Les organisateurs cherchent à attirer de nouvelles personnes au concours et à rendre l’activité excitante pour les enfants. Photo : Radio-Canada / Chris St-Pierre

Des dresseurs de chiens, éleveurs et maîtres-chiens de partout au pays et des États-Unis ont fait le chemin jusqu’au quartier de Coniston, situé à moins d’une douzaine de kilomètres à l’Est du centre-ville sudburois.

Ça me fait toujours plaisir de revenir dans le coin parce que ça me rappelle des souvenirs de quand j’étais jeune , lance l’éleveuse montréalaise Myriam Archambault, qui a passé une partie de son enfance dans le Nord de l’Ontario.

Jusqu’à dimanche, l’aréna commémoratif Toe Blake accueille amateurs de canidés et futurs maîtres d’animal de compagnie non seulement pour des concours, mais aussi des rencontres éducatives avec des éleveurs locaux et des vendeurs de produits.

Un sport peu connu

Les organisateurs ont fait exprès d’inclure des catégories pour les tout-petits, enfants et adolescents cette année, dans l’espoir de stimuler l’intérêt des jeunes pour les concours.

Ce n’est pas un sport en fin de vie, mais il est peu connu , estime la maîtresse de chien professionnelle de Québec, Emily Burdon.

Les enfants de Karyna Cazelais, une autre maîtresse de chien professionnelle de Montréal et éleveuse, suivront ses pas durant la fin de semaine.

Karyna avec son fiancé David Legault et ses enfants Emma et Lyvia. Photo : Radio-Canada / Chris St-Pierre

« On avait vraiment hâte de venir pour ça cette année. » — Une citation de Karyna Cazelais, maîtresse de chien

Les trois dernières années ont été difficiles pour le milieu canin, qui a encaissé un dur coup, selon Mme Burdon. Plusieurs clubs n’offrent plus de concours annuellement en raison d’un manque de fonds.

Par le passé, il y en avait chaque fin de semaine et vous aviez le choix d’aller dans le Nord de l’Ontario, l’Est [de l’Ontario], le Québec , explique-t-elle.

Des initiatives menées par des organisateurs comme les divisions pour enfants aideront le milieu à se ressaisir, d’après Mme Archambault.

C’est super important pour le futur du sport et du monde canin. On a besoin de personnes passionnées qui impliquent les communautés et notre relève , croit-elle.

C’est une famille

Si la sélection de concours est aujourd’hui réduite, Emily Burdon est heureuse de toujours pouvoir retrouver sa communauté.

J’adore la camaraderie. Il y a beaucoup de bonnes personnes dans la région , souligne-t-elle.

Emily Burdon présente près d'une vingtaine de chiens durant le concours. Photo : Radio-Canada / Chris St-Pierre

Même son de cloche chez Mme Cazelais, qui a commencé à participer à ce concours il y a plus de 10 ans, à la fin de son adolescence.

C’est une famille, c’est comme notre vie , dit-elle. On présente nos chiens, on gagne, on perd. On aime ça.

Selon Richard Paquette, c’est l’accueil nord-ontarien qui fait revenir les gens.