Un autre monument pourrait ne pas remplacer la statue de la reine Victoria à Winnipeg

Aucune décision définitive n'a été prise, mais selon le ministre de la Protection du consommateur et des Services gouvernementaux, James Teistma, il serait préférable de laisser l'espace proéminent sur la pelouse de la l'Assemblée législative comme une étendue d'herbe ouverte.

Personnellement, je suis plus enclin à laisser la façade ouverte et disponible pour les rassemblements publics , dit M. Teitsma

Je veux que les gens soient le centre d'intérêt, je suppose, dans cette zone, et non une statue en particulier.

La statue de la reine Victoria a été attachée avec des cordes et traînée le jour de la fête du Canada en 2021, lors d'une manifestation contre la mort d'enfants autochtones dans les pensionnats.

La statue a été recouverte de peinture rouge. Sa tête a été enlevée et retrouvée le lendemain dans la rivière Assiniboine.

L'année dernière, le gouvernement a jugé la statue irréparable et a rejeté l'idée de la reproduire en raison d'un coût estimé à plus de 500 000 dollars.

Par ailleurs, le gouvernement progressiste-conservateur a consulté divers groupes au sujet d'éventuels monuments à ériger sur le terrain du Palais législatif.

Il y a actuellement plusieurs statues de personnes telles que le poète ukrainien Taras Shevchenko, le chef métis Louis Riel et le général britannique James Wolfe, mais il n'y a pas de statue d'un membre des Premières nations.

Mais des projets sont en cours pour ériger un monument en l'honneur du chef Peguis et de quatre autres chefs qui ont signé le premier traité dans ce qui est aujourd'hui le Manitoba.

Le monument sera érigé dans le coin nord-ouest du Palais législatif. Un comité créé dans ce cadre a retenu deux soumissionnaires pour présenter un projet.

Lors des manifestations de juillet 2021, une statue plus petite de la reine Élisabeth II, située à l'est de l'assemblée législative, a également été renversée. mais a subi moins de dommages. Elle a été réparée et doit être remontée au même endroit à une date qui reste à déterminer, a informé M. Teitsma.